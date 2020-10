Farvel til fjerbold: Landsmand stopper Jan Ø. Jørgensens badmintonkarriere

Direkte sport i tv TV 2 Sport 09.50/16.00 Badminton: Denmark Open TV3 Sport 18.00 Fodbold: Viborg-Fremad Amager 21.00 Fodbold: Nîmes-Paris SG 00.30 Motorsport: Nascar TV3 Max 19.00 Speedway: Hold-VM Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 12.45/19.45 Snooker: English Open 23.00 Golf: PGA Tour Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia 17.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 12.00 Tennis: St. Petersburg Open (m)

Badminton. Det blev landsmanden Anders Antonsen, der fredag aften afsluttede Jan Ø. Jørgensens badmintonkarriere. De to mødtes i kvartfinalen ved Denmark Open i Odense, og Antonsen sejrede 21-12, 21-10. I god tid før den store turnering på Fyn havde Jan Ø. Jørgensen slået fast, at den ville blive hans sidste som professionel, og han mødte ikke frem med de helt store ambitioner. Jan Ø. Jørgensen har haft mange store sejre, hvoraf triumfen ved Indonesia Open i 2014 er et af højdepunkterne. I lørdagens semifinale skal 3.-seedede Antonsen møde 2.-seedede Tien Chen Chou fra Taiwan, der fredag i tre spændende sæt nedkæmpede indiske Srikanth Kidambi.

Fodbold. Ifølge den italienske sundhedsminister, Vincenzo Spadafora, kan Cristiano Ronaldo have overtrådt coronaprotokollen, da han forleden returnerede til Italien fra Portugal efter at være testet positiv for virussen. Ronaldo blev transporteret til Italien i et privat hyret ambulancefly og gik direkte i karantæne, men Spadofora siger, at det er imod reglerne, medmindre der foreligger en tilladelse fra sundhedsmyndighederne. Ronaldos klub Juventus afviser, at stjernen har overtrådt reglerne. Ronaldo blev testet positiv, da han var i Portugal for at spille landskampe, og han måtte sidde over, da europamestrene onsdag mødte Sverige i Nations League.

Opdatering: Ifølge La Gazetta dello Sport efterforsker italiensk politi Cristiano Ronaldo samt seks andre Juventus-spillere for brud på coronaprotokollen. Ronaldo og holdkammeraterne undlod ifølge avisen at selvisolere sig på et hotel i Torino, efter at to klubansatte havde afgivet positive coronatest. Seks af spillerne valgte i stedet at tage afsted på landsholdsopgaver, deriblandt Ronaldo, mens målmanden Gianluigi Buffon tog hjem til sit eget hus. Ifølge Gazzetta dello Sport risikerer Juventus-spillerne bøder, hvis de har forbrudt sig mod karantænereglerne.

Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix Diego Ulissi (UAE) har nu to etapesejre i årets Giro d'Italia.

Cykling. Italienske Diego Ulissi (UAE) hentede fredag sin anden etapesejr i årets Giro d’Italia. 13. etape endte i en massespurt, hvor den 31-årige italiener var hurtigst og kunne knytte næven som tegn på sejren. I den tætte spurt på opløbsstrækningen i Monselice henviste Ulissi løbets førende rytter, Joao Almeida (Quick-Step), til andenpladsen. Almeida kunne dog glæde sig over lidt bonussekunder, så han øgede forspringet til flere af sine konkurrenter. Deriblandt Jakob Fuglsang (Astana), der dog rykker op fra tiende- til syvendepladsen i klassementet.

Fodbold. Premier League-klubben West Bromwich udlejer den danske angriber Kenneth Zohore til Millwall i næstbedste række frem til januar. Det skriver West Bromwich på sin hjemmeside. Zohore kom til West Bromwich sidste år efter tre år i Cardiff. Danskeren har ikke været på banen i denne sæson for West Bromwich, der i sidste sæson sikrede sig oprykning til Englands bedste række.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Mia Blichfeldt sloges fredag for sagen, men danskeren kunne ikke hamle op med canadiske Michelle Li ved Denmark Open.

Badminton. Danmarks stærkeste kvindelige spiller i single, Mia Blichfeldt, er ude af Denmark Open i Odense. Fredag aften mødte danskeren i kvartfinalen canadiske Michelle Li, der vandt 21-17, 21-17.

Fodbold. Tottenham sikrede sig fredag forsvarsspilleren Joe Rodon på det engelske transfervindues sidste dag. Walisiske Rodon skifter fra Swansea, og Tottenham betaler ifølge engelske medier cirka 120 millioner kroner for den 22-årige midtstopper.

Fodbold. Fredag aften kunne topholdet i 1. disivion, Viborg FF, konsolidere sin position, selv om det var rækkens nr. 3, Fremad Amager, der kom på besøg. Hjemmeholdet dominerede opgøret og var foran 3-0, før gæsterne fik reduceret, og det sluttede 3-1. Det lægger pres på Superliga-nedrykker Esbjerg før lørdagens kamp i Kolding, der skal vindes, hvis vestjyderne vil holde snor i Viborg.

Speedway. Leon Madsen og resten af det danske hold skulle have startet par-VM fredag, men dårligt vejr kom i vejen, og konkurrencen blev aflyst.

Fodbold. Manchester United og Paul Pogba har nu papir på hinanden frem til sommeren 2022. Den engelske klub har udnyttet en option i franskmandens kontrakt og forlænget den med et år. Det skriver flere engelske medier. Paul Pogba, der startede sin professionelle karriere i Manchester United, kom tilbage til klubben i 2016 efter fire år i Juventus.

Cykling. Greg Van Avermaet kommer ikke med til søndagens Flandern Rundt. Den belgiske cykelstjerne er ikke kommet sig efter et styrt i Liège-Bastogne-Liège, skriver cykelholdet CCC på sin hjemmeside.

Badminton. Den danske Joel Eipe og Rasmus Kjær er klar til semifinalen i Denmark Open. Selv om turneringen er ramt af mange afbud, så var det alligevel de færreste, der havde forudset, at de to danskere skulle nå så langt. Fredag besejrede de franskmændene Fabien Delrue og William Villeger med 21-18, 21-18. Torsdag eliminerede Eipe og Kjær landsmændene Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen, hvilket var en stor overraskelse.

Fodbold. For mindre end to uger siden sikrede Fulham sig den danske forsvarsspiller Joachim Andersen på en lejeaftale for resten af sæsonen. 11 dage efter at kontrakten blev indgået, er den 24-årige midterforsvarer blevet skadet. Det meddeler Premier League-klubben på Twitter. »Vi har fået nogle ret dårlige nyheder vedrørende Andersen. Han er ude i nærmeste fremtid. Det kommer til at tage nogle uger«, siger cheftræner Scott Parker i Twitter-opslaget. Det præciseres ikke, hvilken skade der er tale om.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix I denne sæson viser den italienske teenager Lorenzo Musetti stor fremgang i sine dueller med de voksne på ATP Tour.

Tennis. Ligesom Danmark har lovende teenagere på vej mod eliten, f.eks. Clara Tauson og Holger Rune, har Italien en række talenter, der bør kunne sikre nationens fine internationale niveau. Ikke mindst 18-årige Lorenzo Musetti har et meget stort potentiale, som bl.a. blev understreget ved Masters 1000-turneringen i Rom op til French Open, hvor talentet fejede banen med den tredobbelte grand slam-vinder Stan Wawrinka. I øjeblikket gør Musetti det godt i ATP-turneringen på Sardinien, hvor han på gruset nu er fremme i semifinalen efter fredag at have besejret den ti år ældre tysker Yannick Hanfmann 6-2, 6-4. I semifinalen venter serbiske Laslo Djere. I Skt. Petersborg er der lørdag semifinale mellem to af de bedste unge spillere på ATP Tour, russiske Andrey Rublev og canadiske Denis Shapovalov.

Cykling. Holdet Paule Ka stopper med øjeblikkelig virkning, da hovedsponsoren, modefirmaet Paule Ka, ikke har overholdt sine betalinger. Danske Emma Norsgaard Jørgensen er blandt rytterne på lønningslisten. I juli blev Paule Ka hovedsponsor for holdet, der tidligere hed Bigla-Katusha, på en aftale frem til 2024. Den nye hovedsponsor har dog ikke betalt sine rater til holdet siden august. Modefirmaet er repræsenteret i 37 lande på verdensplan.

Tennis. Næste års udgave af Wimbledon kan potentielt blive afholdt for lukkede døde. Det siger arrangørerne af den engelske tennisturnering fredag ifølge Ritzau. Wimbledon blev i år aflyst på grund af coronapandemien som den eneste af tennissportens fire grand slam-turneringer. Det var første gang siden Anden Verdenskrig, at den ikke blev spillet. The All England Lawn Tennis Club (AELTC), der organiserer Wimbledon, oplyser, at man arbejder med tre forskellige scenarier: En turnering med fuldt hus, en med et begrænset antal tilskuere og en for lukkede døre.