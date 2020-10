FCM-modstander i Champions League vinder 13-0!

Fodbold. FC Midtjyllands modstander i Champions League 3. november i Herning var lørdag i rekordhumør i den hollandske Æresdivision. Her blev det til en besynderlig sejr på 13-0 på udebane over Venlo, der allerede var kollapset helt med en pausestilling på 0-4. En udvisning kort inde i 2. halvleg førte til ren legestue. Lassina Traoré scorede fem gange i en kamp hvor Ajax havde yderligere seks målscorere. Ifølge Transfermarkt er målorgiet den største sejr nogensinde i Æresdivisionen.

Største sejre i udvalgte ligaer

Premier League: 9-0 (Man. U mod Ipswich i 1995 og Leicester ude over Sothampton i 2019)

9-0 (Man. U mod Ipswich i 1995 og Leicester ude over Sothampton i 2019) La Liga: 12-1 (Bilbao-Barcelona i 1931)

12-1 (Bilbao-Barcelona i 1931) Bundesligaen: 12-0 (Gladbach over Dortmund i 1978)

12-0 (Gladbach over Dortmund i 1978) Serie A: 10-0 Torino over US Allesandria i 1948)

10-0 Torino over US Allesandria i 1948) Ligue 1: 12-1 (Sochaux mod Valenciennes i 1936)

Fodbold. Polakken Robert Lewandowski scorede sine sæsonmål nummer 8, 9 og 10 i den tyske Bundesliga, da han med Bayern München besejrede Frankfurt på hjemmebane med 5-0. Robert Lewandowski indskrev sig dermed på ny i Bundesligaens annaler, som den første til at have scoret et tocifret antal mål efter bare fem spillerunder.

Cykling. Belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal) var klart den hurtigste, da en trio nåede samlet til mål på den 184,4 km lange 5. etape i Vuelta a España fra Huesca til Sabiñánigo. Franskmanden Guillaume Martin (Cofidis) og hollænderen Thymen Arensman (Team Sunweb) kunne ikke stille noget op i spurten mod den 29-årige belgier, der således noteredes for sin første sejr i år og den 29. i karrieren. Indehaveren af den røde førertrøje sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) besatte fjerdepladsen et par minutter senere og øgede sin føring med nogle få sekunder.

Direkte sport i tv Lørdag 24. oktober TV 2 16.05 Håndbold: København-Viborg (k) TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 5. etape 18.00 Fodbold: Genoa-Inter 20.15 Ishockey: Herning-Aalborg TV3+ 15.00 Formel 1: GP Portugal, kvalifikation 18.30 Fodbold: Manchester U.-Chelsea TV3 Sport 11.55 Formel 1: GP Portugal, træning 13.15 Fodbold: Hobro-Esbjerg 15.30 Fodbold: RB Leipzig-Hertha Berlin 18.00 Håndbold: Metz-Team Esbjerg (k) 21.00 Fodbold: Paris SG-Dijon 23.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 13.30 Fodbold: West Ham-Manchester C. 16.00 Fodbold: Fulham-Crystal Palace 18.30 Fodbold: Dortmund-Schalke 04 21.00 Fodbold: Liverpool-Sheffield U. Xee 15.30 Fodbold: Bayern M.-Frankfurt 6’eren 14.45 Motorsport: TCR Denmark Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia CANAL 9 18.00 Fodbold: Brøndby-FC Midtjylland Eurosport 1 12.00 Svømning: International League 14.50 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 16.00 Fodbold: Barcelona-Real Madrid 18.30 Fodbold: Sevilla-Eibar 21.00 Fodbold: Atlético Madrid-Real Betis Vis mere

Motorsport. Kevin Magnussen, der snart er færdig i formel 1, har mod på at fortsætte karrieren i USA. Han føler sig ifølge TV3 Sport tiltrukket af løbsserien Indycar. »Det er råt, ægte og vildt. Samtidig er det mere nede på jorden, og det virker som om, at det er meget mindre kommercielt (end formel 1, red.). I Indycar kører alle med de samme biler, og så er det bare om at få den bedste ud af den bil«, siger Magnussen til TV3 Sport. Når søndagens formel 1-grandprix afvikles i Portugal, sker det med Kevin Magnussen i sidste række på startplads 19 i sin Haas-racer. »Jeg havde et problem med bilen - noget med benzinpumpen, tror jeg«, forklarede Kevin Magnussen ifølge Ritzau til TV3 Sport. Lewis Hamilton (Mercedes) starter forrest med holdkammeraten Valtteri Bottas lige bagved. Se resultatet af kvalifikationen her.

Cykling. Efter en sidste, forrygende begivenhedsrig dag i bjergene er det kun få brøkdele af et sekund, der skiller de to bedst placerede i det samlede Giro d’Italia-klassement, den 24-årige australier Jai Hindley (Team Sunweb) og den et år ældre englænder Tao Geogheghan Hart (Ineos Grenadiers), inden den afsluttende 15,7 km enkeltstart i Milano. De to duellerede om sejren på 20. etape til Sestriere med Geoghegan Hart først over stregen, hvilket betød, at de nu sammenlagt begge er noteret for 85.22.07 timer, hvorefter det var brøkdelene fra de to afviklede enkeltstarter, der gjorde udslaget, så Hindley erobrede førertrøjen. Jakob Fuglsang (Astana) blev tidligt sat ud af spillet i kampen om etapesejren, men klarede sig i mål som nr. 18 med et minus på 2.36 minutter og bevarede dermed 6. pladsen i klassementet.

Fodbold. For anden udekamp i træk måtte Manchester City nøjes med det ene point i Premier League. I London mod West Ham var det den unge Phil Foden, der med sin 1-1-scoring kort inde i 2. halvleg trods alt sikrede vicemestrene et point. West Ham var kommet foran i 18. minut, da Michael Antonio med ryggen til målet fik vendt på en tallerken og på fremragende vis helflugtede i nettet.

Håndbold. Det sparsomme publikum i Aalborg fik smæk for entreskillingerne, da de lokale harpikshelte sejrede 40-31 mod Århus. Nikolaj Læsø scorede hele 11 gange mod Århus, som han forlod forud for denne sæson.