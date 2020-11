Træner bruger fem udskiftninger og lader Eriksen sidde

Fodbold. Christian Eriksens status som ædel reserve i Inter blev cementeret søndag, da træner Antonio Conte mod Torino lod danskeren sidde på udskiftningsbænken i samtlige 90 minutter, hvor han endda skiftede fem mand ud undervejs. Fra bænken kunne Eriksen se sine holdkammerater vågne op midt i 2. halvleg, da de var 0-2 nede mod Torino, og fik vendt det hele til sæsonens fjerde sejr. Alexis Sanchez reducerede, inden Romelu Lukaku med to mål bragte milaneserne på vinderkurs og den indskiftede Lautaro Martinez cementerede sejren. Andetsteds i Serie A sejrede Sassuolo ude 2-0 over Verona og overtog dermed AC Milans førsteplads.

Direkte sport i tv Søndag 22. november TV 2 Sport

16.20+18.50 Tennis: ATP Finals, finaler

22.20 Fodbold: Kansas City-San José TV3+

18.00 Fodbold: Vejle-Brøndby

22.15 Am. fodbold: Indiana-Green Bay

02.20 Am. fodbold: Las Vegas-Kansas City TV3 Sport

14.00 Fodbold: OB-SønderjyskE

16.30 + 22.15 Dart: Grand Slam

18.45 Am. fodbold: Baltimore-Tennessee TV3 Max

14.00 Håndbold: Team Esbjerg-Metz (k)

16.00 Håndbold: Brest-Odense (k)

21.00 Fodbold: Lille-Lorient Xee

13.00 Fodbold: Fulham-Everton

15.00 Fodbold: Sheffield Utd.-West Ham

17.30 Fodbold: Leeds-Arsenal

20.15 Fodbold: Liverpool-Leicester CANAL 9

16.00 Fodbold: AGF-FC Midtjylland Eurosport 1

10.05 Alpint: World Cup

13.45 Cykelcross: Telenet Superprestige

15.50 Skihop: World Cup

19.45 Snooker: Northern Ireland Open Eurosport 2

14.00 Fodbold: AaB-FC Nordsjælland

16.45 Snooker: Northern Ireland Open

18.00 Svømning: Int. Swimming League TV 2 Sport X

13.00 Fodbold: Fiorentina-Benevento

15.00 Fodbold: Inter-Torino

18.00 Fodbold: Udinese-Genoa

20.45 Fodbold: Napoli-Milan





Svømning. Den olympiske mester Pernille Blume føler, at Dansk Svømmeunion har draget konklusioner om kritik uden at spørge hende. »Jeg er i dag blevet bekendt med, mit navn flere gange er blevet nævnt i en mail til danske svømmeklubber. Jeg vil gerne understrege, at jeg på intet tidspunkt er blevet kontaktet af Dansk Svømmeunion vedrørende denne mail, og det er er på ingen måde rart eller vækker tillid, når der bliver draget konklusioner om mine henvisninger uden at blive spurgt«, skriver Blume på Instagram.

Årsagen er, at unionen i en mail til landets svømmeklubber har refereret til Blumes kritik af unionens opbakning til eksdirektøren Pia Holmen Christensen som vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund (LEN). Konstitueret direktør i Dansk Svømmeunion Morten Hinnerup forklarer ifølge Ritzau til TV2, at det er kutyme at informere klubberne, »hvis der sker noget relevant«.

Fodbold. Søndagens to kampe i 1. division bød på forskellige skæbner for to af forfølgerholdene. Fremad Amager tabte 0-1 hjemme til HB Køge, mens Esbjerg med 2-1 hjemme over Skive holdt trit med Fredericia på 3. pladsen.

Fodbold. Sheffield United var i sidste sæson som oprykkere en af de store overraskelser i Premier League og sluttede som nummer 9 med behøring afstand til nedrykningspladserne. Sådan er det langt fra i denne sæson. Her er der tale om regulær krise hos den 131 år gamle klub, der endnu ikke har vundet i indeværende sæson. Søndag blev det 0-1 hjemme mod West Ham, der altså efterlod Sheffield på Premier Leagues jumboplads med blot et point.

Fodbold. Med en 4-0-sejr hjemme over Aberdeen udbyggede Rangers sin føring i den bedste skotske række til nu 11 point. Celtic er nummer to med 30 point og har blot spillet 13 kampe mod Rangers’ 15.

Fodbold. Everton-angriberen Dominic Calvert-Lewin fortsætter med at score og rundede søndag 10 Premier League-mål i denne sæson, da han nettede to gange i Liverpool-klubbens sejr på 3-2 i London mod Fulham. Joachim Andersen spillede hele kampen for Fulham.

Fodbold. I den tyske Bundesliga plaffede Dortmunds scorekonge Erling Braut Haaland fire bolde ind bag Hertha Berlin-målmanden i 5-2-sejren. Erling Braut Haaland havde 25 boldberøringer og seks afslutninger i kampen, hvor Tysklands største talent, Youssoufa Moukoko, 16 år og en dag gammel fik sine første minutter som professionel og samtidigt blev alle tiders yngste spiller i Bundesligaen. Youssoufa Moukoko har vanvittige 141 mål i 88 ungdomskampe for Dortmund stående på sit cv - og Haaland har 31 mål i 30 seniorkampe for klubben.

Fodbold. FC Midtjyllands modstander i Champions League på onsdag er i fin form. Med Zakaria Labyad som tomålskytte sejrede Ajax søndag 5-0 på hjemmebane mod Heracles.

Tennis. Australien Open 2021 er i fare for at blive flyttet eller måske endda helt aflyst. Craig Tiley, som står i spidsen for turneringen Australian Open, forventer ifølge Ritzau snart en afklaring i forhold til turneringens afvikling. Udmeldingen kommer efter ubekræftede meldinger om, at turneringen på grund af australske coronaregler kan blive rykket til februar eller marts.

Fodbold. FC Barcelonas forsvarsveteran Gerard Pique har pådraget sig en alvorlig korsbåndsskade og skal holde pause på ubestemt tid. Den snart 34-årige Gerard Pique pådrog sig skaden lørdag, da Barcelona tabte 0-1 til Atlético Madtid.

Håndbold. Både Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) venter i spænding på, at politikerne beslutter sig for hvorvidt Danmark kan huse hele EM-slutrunden for kvinder, der starter 3. december. »Jeg vil gerne sende en kraftig og utvetydig opfordring til politikere og myndigheder om at give grønt lys til, at Danmark kan gennemføre EM-slutrunden for kvinder i december. Lige nu sidder Dansk Håndbold Forbund i en problematisk venteposition, og indtil for ganske nylig er der ikke sat spørgsmålstegn ved, at slutrunden kunne gennemføres«, siger Niels Nygaard, formand for DIF.

Team Danmark-direktør Lone Hansen krydser fingrene. »Hele Danmark har brug for at samles om noget, der kan skabe glæde og begejstring på kryds og tværs af landsdele, alder, køn og politisk ståsted. Det kan eliteidrætten«, siger hun, mens Dansk Håndbold Forbund arbejder videre mod at afvikle EM trods manglende grønt lys fra politisk side.

Tennis. Aftenens finale ved ATP slutspillet bliver et opgør mellem Daniil Medvedev og Dominic Thiem. Russiske Medvedev nåede finalen ved at sejre mod Rafael Nadal for første gang i karrieren. Medvedev vandt med cifrene 3-6, 7-6, 6-3.

Fodbold. Ét mål var forskellen på Atlético Madrid og FC Barcelona lørdag aften, hvor Atlético-belgieren Yannick Carrasco blev 1-0-matchvinder, da han efter et boldtab og en aflevering rundede målmand Marc-André ter Stegen og sparkede bolden i et tomt mål. »Vi kan ikke tillade os at lukke sådan et mål ind, siger han efter kampen. Målet var vores egen fejl. Man kan ikke miste bolden på den måde og lukke sådan et mål ind så sent i halvlegen. Det er altid svært at skabe chancer mod Atlético, men når man taber bolden, skal man gøre det bedre«, siger Barcelona-træner Ronald Koeman, der må se sit hold rode rundt midt i rækken efter otte kampe.

Fodbold. I lørdagens sene Premier League-kamp tog Manchester United en smal 1-0-sejr over kriseramte West Bromwich. Uniteds mål blev lavet af Bruno Fernandes på straffespark cirka ti minutter inde i anden halvleg.

Fodbold. I den italienske Serie A besejrede Juventus sardinierne fra Cagliari med 2-0 på mål af Cristiano Ronaldo.

MMA. Nicolas Dalby sejrede natten til søndag i en UFC-kamp mod amerikaneren Daniel Rodriguez i Las Vegas, hvor de to weltervægtkæmpere var sat som en af opvarmningskampene inden hovedkampen mellem Deiveson Figueiredo og Alex Perez. 36-årige Dalby vandt 29-28, 29-28 og 30-27. I hovedkampen skulle Deiveson Figueiredo blot bruge to minutter på at slå Alex Perez og dermed forsvare sin titel.