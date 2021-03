Suveræne Clara Tauson er i karrierens første store semifinale

Tennis. 18-årige Clara Tauson satte fredag eftermiddag endnu en tyk streg under, at hun er et af de mest spændende unge navne i den internationale ketsjerverden. Ved Lyon Open i Frankrig besejrede teenageren den erfarne italiener Camila Giorgi med 6-3, 6-1 i kvartfinalen. Tauson gik på vej mod karrierens første semifinale på WTA-niveau uimponeret til værks mod Giorgi, der er kendt for at spille med høj risiko og gerne vil afgøre duellerne hurtigt, men mod danskeren faldt den taktik til jorden. Giorgi servede elendig gennem hele opgøret og blev noteret for 8 dobbeltfejl, mens Tauson var i den anden ende af skalaen i form af seks serveesser – heraf tre, da hun servede kampen hjem efter en ren magtdemonstration i andet sæt. I semifinalen lørdag venter vinderen af opgøret mellen den 4. seedede franske kvinde Kristina Mladenovic og spanske Paula Badosa (seedet 7). Med avancementet til semifinalen scorer Tauson 110 point til verdensranglisten, hvor hun nu har top-100 i sigte, samt en foreløbig pengepræmie på lidt over 60.000 kroner.

Ishockey. Joachim Blichfelds sæsondebut i NHL for San José Sharks natten til torsdag endte skandaløst, da danskeren fik matchstraf efter en hård tackling til ansigtet på en modspiller. Nu har han fået to spilledages karantæne for at begå forseelsen, meddeler NHL. I karantæneperioden får han heller ikke løn. Han går dermed glip af 12.701,14 dollar i løn, hvilket svarer til lidt over 78.000 kroner.

Fodbold. Danske Ole Tobiasen, der for år tilbage spillede 6 landskampe, er blevet fyret som træner i den næstbedste hollandske række hos Almere City. På klubbens hjemmeside hedder det, »at der efter samtaler mellem spillere, personale og klubledelse ikke længere er tillid yderligere samarbejde«. Klubben har tabt fire af deres seneste fem kampe og derved sat førstepladsen, der giver direkte oprykning, over styr. Almere er nu nummer 4 og er 10 point efter topholdet Cambuur.

Motorsport. I 2021 skal formel 1-feltet atter forbi Portugal. Ibererne overtager det ledige hul i kalenderen 2. maj, hvor Vietnams Grand Prix egentlig skulle være afviklet. Grandprixet i Portugal bliver det tredje løb i 2021-sæsonen. Da der blev kørt i Portugal i oktober sidste år, var der 27.000 tilskuere til løbet efter en periode med lave smittetal. Sæsonen med 23 løb indledes 28. marts i Bahrain.

Svømning. OL-kvalifikationsstævnet i Vejle er også første chance for kvalifikation til EM i Budapest til maj, og det udnyttede to svømmere allerede i fredagens indledende heats. Emilie Beckmann svømmede med 25,84 sek. under EM-kravet i den ikke-olympiske 50 meter butterfly, og Julie Kepp Jensen satte personlig rekord med 24,85 sek., da hun i 50 meter fri var under EM-kravet og blot 8 hundrededele fra at indfri OL-kravet. Det første stævneafsnit bød også på en dansk juniorrekord, da 18-årige Rasmus Nickelsen med 23,74 sek. i 50 meter butterfly var 8 hundrededele fra EM-kravet. Jeanette Ottesen var trods skuldersmerter i stand til at stille op, men måtte droppe 50 meter butterfly til fordel for 50 meter fri, hvor hun med 25,89 fik fjerdebedste tid.

Fodbold. Forsvarsspilleren Joachim Andersen har gjort sig særdeles positivt bemærket i den senere tid. Faktisk har hans præstationer for den nedrykningstruede London-klub Fulham været så gode, at Premier League har nomineret ham til prisen som månedens spiller. Joachim Andersen har dog skrap konkurrence fra syv andre spillere: Harvey Barnes, Leicester, Joao Cancelo, Manchester City, Bruno Fernandes, Manchester United, Ilkay Gündogan, Manchester City, Jesse Lingard, West Ham, Ruben Neves, Wolverhampton og Raphinha, Leeds. Prisen som månedens spiller er blevet uddelt siden 1994 og ingen danskere har endnu modtaget hæderen.

Fodbold. I FC Københavns store genopbygning af den bagvedliggende sportslige sektor er endnu et navn føjet til listen. Det er analytikeren Mounir Akhiat, der efter EM-slutrunden forlader sin stilling i DBU og i stedet tilslutter til den store københavnerklub. »Vi er meget glade for, at vi kan tiltrække en kapacitet som Mounir til at være daglig leder i tæt samspil med trænerne. Han har spillet en vigtig rolle omkring herrelandsholdet de seneste år, hvor han har været en del af trænerteamet i arbejdet med forberedelserne og taktikken til kampene«, siger FCK’s fungerende sportslige leder og bestyrelsesmedlem William Kvist til klubbens hjemmeside.

Foto: Jens Dresling Computeren er fodboldnørden Mounir Akhiats vigtigste arbejdsredskab. Under landskampe sidder Mounir Akhiat på tribunen for at få et bedre overblik, mens han modtager data på sin computer. I pausen viser han typisk videoklip og statistikker fra første halvleg for trænere og spillere.

Computeren er fodboldnørden Mounir Akhiats vigtigste arbejdsredskab. Under landskampe sidder Mounir Akhiat på tribunen for at få et bedre overblik, mens han modtager data på sin computer. I pausen viser han typisk videoklip og statistikker fra første halvleg for trænere og spillere. Foto: Jens Dresling

Ishockey. Nikolaj Ehlers stod for en afgørende assist i Winnipegs 4-3-sejr i overtid i NHL mod Montreal. Det var Winnipegs 15. sejr i 23 kmape i denne sæson.

Ishockey. Det danske kvindelandshold, der i 2019 rykkede op i A-gruppen, må vente yderligere en måned på at få debut på højeste internationale niveau. Årets VM-slutrunde er rykket fra midten af april til en starttermin, der hedder 6. maj. Sidste års VM blev aflyst på grund af pandemien og med flytningen til maj håber arrangørerne, at der er kommet bedre styr på smitte og vacciner, så der eventuelt kan lukkes tilskuere ind til kampene. VM afvikles i de canadiske byer Halifax og Truro. Danmarks Ishockey Union oplyser til Ritzau, at hele coronaaffæren og udsættelsen af VM kommer til at fordoble prisen for den danske VM-deltagelse til anslået 1,6 millioner kroner.

Fodbold. Det danske kvindelandshold og de øvrige europæiske mandskaber får en potentielt lettere vej til VM-slutrunden i Australien og New Zealand i 2023. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har for længst besluttet, at øge deltagerantallet fra 24 til 32, og nu ligger det også fast, at Europa får to ekstra pladser samt en playoffmulighed. 11 europæiske hold vil derfor med sikkerhed deltage ved det næste VM. Lodtrækningen til kvalifikationen foretages 30. april, og de første kvalifikationskampe afvikles til september.

Atletik. Alberte Kjær forbedrede torsdag den danske indendørsrekord i 3.000-meterløb ved indendørs-EM i polske Torun. 9.00,08 minutter lyder den nye rekord på. AGF-løberen skulle have været cirka halvanden sekund hurtigere for at opnå en finaleplads.

Fodbold. Liverpool-backen Andy Robertson kommer med en klar melding til holdkammeraterne efter torsdagens 0-1-nederlag til Chelsea i Premier League. Det var Liverpools femte hjemmebanenederlag i træk, hvilket er et historisk lavpunkt, og det syvende nederlag i 2021. »Vi kan ikke dvæle ved fortiden«, siger Robertson ifølge Ritzau med henvisning til sidste sæsons mesterskab og tilføjer: »Sidste sæson er ovre. Den er forbi. Vi har ikke været i nærheden af at være så gode, som et Liverpool-hold burde være«.

Direkte sport i tv Fredag 5. marts DR2 9.55/18.55 Atletik: EM indendørs TV 2 Sport 13.00 Tennis: Clara Tauson-Camila Giorgi 16.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 19.30 Ishockey: Esbjerg-Herning TV3 Sport 13.00/21.30 Dart: UK Open 19.00 Fodbold: Fredericia-Hobro 1.05 Ishockey: Boston-Washington TV3 Max 20.30 Fodbold: Schalke 04-Mainz Eurosport 1 11.15 Alpint: World Cup 13.00 Langrend: VM 15.15 Skiskydning: World Cup 16.45 Skihop: VM 18.45 Billard: Snooker, Gibraltar Open Eurosport 2 8.00 Snowboard: World Cup 10.00 Billard: Snooker, Gibraltar Open 20.00 Golf: Arnold Palmer Invitational TV 2 Sport X 8.00 Snowboard: World Cup 13.15 Langrend: VM, stafet (m) 15.15 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 17.00 Skihop: VM (m) 19.30 Tennis: ATP, Rotterdam Vis mere





Fodbold. Athletic Bilbao blev sent torsdag klar til finalen i Copa del Rey, hvor FC Barcelona bliver modstanderen 17. April. Dermed skal Athletic Bilbao spille to finaler i Copa del Rey på to uger. Holdet er nemlig også en del af sidste sæsons pokalfinale mod Real Sociedad, og den er endnu ikke blevet afviklet, da den sidste år blev udsat på grund af coronapandemien. Den er nu sat til at blive afviklet 3. april.

Fodbold. For anden gang på en uge skal top-4 holdene i Superligaen mødes på søndag. Men hvem er egentlig bedst, når titelbejlerne mødes indbyrdes? Det giver nedenstående tabel svar på forud for søndagskampene Brøndby-FCK og FCM-AGF.