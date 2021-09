Para-atleterne er ikke så skrøbelige, som du tror

Når den danske paraatlet Daniel Wagner tonser af sted på 100-meteren, kan alle se, at han har en vilje af stål. Det samme er tilfældet, når Peter Rosenmeier sender et drøn af et smash tværs over bordtennisbordet. De paralympiske atleter er seriøse, målrettede og viljestærke sportsudøvere. Og de vil presse sig selv til det yderste for at vinde.

Den viljestyrke skal fysioterapeuter og trænere udnytte meget mere i den daglige træning med paraatleter. Det mener Jesper Hedeager, ledende fysioterapeut i den danske delegation ved de paralympiske lege i Tokyo. Hans holdning er, at handikappede atleter kan præstere meget mere fysisk, hvis de bliver presset til det: