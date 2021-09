19-3 til hjemmeholdene på CL-aften med rekord af Ronaldo og ydmygelse af Barcelona

Champions League Aftenens kampe GRUPPE E Bayern M.-Dynamo Kiev 5-0 1-0 Robert Lewandowski (straffe 12) 2-0 Robert Lewandowski (27) 3-0 Serge Gnabry (68) 4-0 Leroy Sané (74) 5-0 Eric Maxim Choupo-Moting (87) Benfica-Barcelona 3-0 1-0 Darwin Nunez (3) 2-0 Rafa Silva (69) 3-0 Darwin Nunez (starffe 79). Udvist: Eric Garcia, Barcelona (88.) GRUPPE F Atalanta-Young Boys 1-0 1-0 Matteo Pessina (68) Manchester U-Villarreal 2-1 0-1 Paco Alcácer (53) 1-1 Alex Telles (60) 2-1 Cristiano Ronaldo (90+4) GRUPPE G Salzburg-Lille 2-1 1-0 Karim Adeyemi (straffe 35) 2-0 Karim Adeyemi (staffe 53) 2-1 Burak Yilmaz (62) Wolfsburg-Sevilla 1-1 1-0 Renato Steffen (48) 1-1 Ivan Rakitic (straffe 87). Udvist: Joshua Guilavogui, Wolfsburg (86.) GRUPPE H Zenit St. Petersburg-Malmö FF 4-0 1-0 Claudinho (9) 2-0 Daler Kusjajev (49) 3-0 Aleksei Sutormin (80) 4-0 Wendel (90). Udvist: Anel Ahmedhodzic, Malmö FF (53) Tilskuere: 15.339 Juventus-Chelsea 1-0 1-0 Federico Chiesa (46). Tilskuere: 19.934. Vis mere





Fodbold. I sidste sæson uden tilskuere på grund af coronapandemien svandt fordelen af at være på hjemmebane kraftigt ind. Noget kunne tyde på, at den fordel er genetableret, for onsdagens otte Champions League-kampe endte med syv hjemmesejre og en samlet målscore på 19-3 til hjemmeholdene. Størst effekt havde fordelen nok på Old Trafford, hvor Manchester United kan takke adskillige store redninger af David De Gea for, at Villarreal ikke tidligt afgjorde kampen, hvor de kom foran 1-0, da hollænderen Arnaut Danjuma på venstrekanten igen-igen snørede portugiseren Diogo Dalot og lagde op til Paco Alcacers’ mål. Alex Telles udlignede med en bragende helflugter, inden Cristiano Ronaldo fordoblede antallet af rekorder på aftenen ved at score sejrsmålet til 2-1 dybt inde i overtiden. Ronaldo er med 178 nu alene med rekorden for flest kampe i Champions League, hvor han udbyggede rekorden for flest mål til 136.

Robert Lewandowski er fortsat nummer tre med 77 mål, efter at have bidraget med de to første, da Bayern München udraderede Dinamo Kijev med 5-0. Den helt store ydmygelse fandt sted i Lissabon, hvor Benfica med 3-0 for første gang i 60 år besejrede FC Barcelona, der sluttede med 10 spillere på banen. Federico Chiesa scorede sejrsmålet 10 sekunder efter starten på 2. halvleg, da Juventus vandt 1-0 over Chelsea, der havde Andreas Christensen på banen i de første 75 minutter.

Salzburg er nu blevet tildelt fem straffespark i sæsonens første to kampe. de fire er begået mod tyskeren Karim Adeyema, der scorede to gange fra pletten i aftenens 2-1-sejr over Lille. Rasmus Kristensen spillede hele kampen for Salzburg, der havde Maurits Kjærgaard på bænken. Thomas Delaney forblev også på bænken, da Sevilla med en udligning på straffespark af indskiftede Ivan Rakitic opnåede 1-1 ude mod Wolfsburg.

Foto: Anton Vaganov/Ritzau Scanpix

Fodbold. Også i den anden gruppekamp i Champions League blev det et klart nederlag for Malmö FF, der med Lasse Nielsen og Anders Christiansen på holdet tabte 4-0 i Rusland til Zenit St. Petersborg. Anders Christiansen misbrugte en kæmpe mulighed for at udligne til 1-1 i 1. halvleg, men først da Malmö FF fik udvist den bosniske midterforsvarer Anel Ahmedhodzic ved stillingen 2-0 var løbet kørt. Brasilianeren Claudinho efter 9 minutter, Daler Kuzyaev, Aleksei Sutormin og langt inde i overtiden brasilianeren Wendel scorede for Zenit. Joakim Mæhle blev skiftet ind efter 11 minutter for den skadede tysker Robin Gosens, da Atalanta vandt 1-0 over Young Boys med Matteo Pessini som matchvinder midt i 2. halvleg.

Fodbold. Barnsley var foran 1-0 ved pausen, men Philip Zinckernagel udlignede med sit andet sæsonmål og lagde op til 2-1-målet, da Nottingham Forest vandt 2-1 i Championship.

Håndbold. Med en hjemmesejr på 33-23 over Nykøbing-Falster er Team Esbjerg blandt til Final 4 i kvindernes pokalturnering, der også får deltagelse af Odense efter en hjemmesejr over Viborg på 26-23. I forvejen havde Ikast og København spillet sig frem til finalestævnet.

Håndbold. En tur til Makedonien kostede Aalborg sæsonens første nederlag i mændenes Champions League-gruppespil. HC Vardar, der vandt turneringen i 2017 og 2019, vandt 30-28 og er dermed på 5 point mod Aalborgs 4. Aalborg var ellers foran med 4 mål ved 8-4, men med 38-årig Borko Ristovski i målet, men det stod 16-16 ved pausen. Tre minutter før tid var Aalborg bagud med 29-28 og havde bolden uden at få udlignet.

Fodbold. På to scoringer af Nanna Christiansen vandt Brøndby 2-0 over mesterholdet HB Køge i pokalturneringens ottendedelsfinale. Også Odense Q, Fortuna Hjørring og B.93 er blandt de sidstye otte i turneringen, som Brøndby har vundet 11 gange og Fortuna Hjørring 9 gange.

Tennis. Gilles Simon har vundet 14 ATP-turneringer og ligget nummer 6 på verdensranglisten, så det var et prominent navn, Holger Rune eliminerede i første runde af challengerturneringen 16eme Open de Orleans. Holger Rune vandt 6-4, 6-0 over den 7.-seedede franskmand, der som 36-årig er nr. 99 i verden og dermed 25 pladser foran 18-årige Rune. I anden runde venter vinderen af en kamp mellem litaueren Ricardas Berankis (nr. 106) og den canadiske kvalifikationsspiller Brayden Schnur (nr. 232). Finaleseedede er to franskmænd, Ugo Humbert (nr. 25) og Benjamin Bonzi (nr. 64), som kan blive Holger Runes modstander i kvartfinalen.

Cykling. Tre dage efter skuffelsen ved VM, da han måtte udgå efter to styrt, demonstrerede eksverdensmesteren Mads Pedersen (Trek-Segafredo), at formen ikke fejler noget. I det 177,6 km lange Eurométropole Tour fra La Louvière til Tournai spurtede den 25-årige dansker sig til en tredjeplads og måtte kun se sig overtrumfet af hollænderen Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) og belgieren Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) i den gruppe på cirka 30 ryttere, der lige netop holdt hovedfeltet bag sig. Også VM-bronzevinderen Michael Valgren (EF) var efter en flot opkørsel med fremme uden dog at blande sig i spurten, og han satte 7 sekunder til som nr. 28. For Fabio Jakobsen var det sæsonens 7. sejr, mens det var nr. 64 for Deceuninck-Quick Step.

Fodbold. Brøndby skal klare sig uden en af deres helt store stjerner, når de skal møde Lyon torsdag aften. Mikael Uhre bliver hjemme for at blive klar til kampen mod Randers FC på udebane på søndag, og det er altså årsagen til, at han ikke er blandt Niels Frederiksens udvalgte. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Badminton. Danmark tabte 3-2 til Indonesien ved Sudirman Cup. Det betyder, at danskerne ender som nummer to i sin gruppe. Det danske hold var allerede inden kampen sikret en billet videre til kvartfinalen.

Fodbold. Det bliver kvinder, der skal styre slagets gang, når FC Midtjylland og FC København torsdag spiller europæisk fodbold. Franske Stéphanie Frappart skal være dommer i FC Midtjyllands møde på udebane mod portugisiske Brage. Frappart har flere gange skrevet historie på den internationale scene