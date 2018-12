Han blev Årets Fund sidste år. Nu jagter han Tour-stjernens verdensrekord

Mikkel Bjerg indfriede i år forventningerne ved som den første at erobre VM-guld i U23-rytternes enkeltstart for anden gang. I 2019 er målet briten Bradley Wiggins’ timerekord.





Med kåringen af Årets Fund i dansk idræt 2018 træder den dobbelte U23-verdensmester i enkeltstart, Mikkel Bjerg, over i de forhenværendes rækker.

Dog udelukkende når det handler om Danmarks ældste idrætspris, for i sine sportslige udfoldelser er den 20-årige cykelrytter fortsat uhyre aktiv på højt niveau, og han går ind i 2019 med en højtflyvende, ambitiøs drøm, som vil gøre hans navn endnu mere kendt end hidtil ud over kloden, hvis det lykkes ham at realisere den.

»Næste år skal jeg have ram på Bradley Wiggins’ timeverdensrekord, og jeg tror, det kan lade sig gøre«, fastslår Mikkel Bjerg med overbevisning.

Og den unge dansker er villig til at satse maksimalt også økonomisk for at forbedre det facit på 54,526 km, som den britiske superstjerne noteredes for 7. juni 2015 på den olympiske velodrom i London.

Et dyrt projekt

Mikkel Bjerg nåede et stykke på vej, da han 4. oktober i Odense tilbagelagde 53,730 km på en time, hvilket er det næstbedste resultat, der nogensinde er registreret, og som betød, at han overtrumfede sin hjemlige temporival, den hidtidige indehaver af den danske rekord, Martin Toft Madsen, med 111 m.

»Jeg håber meget på, at det kan lykkes mig at skaffe sponsorer til projektet, for det er en bekostelig affære til vel mellem 100.000 og 150.000 kr. Skulle det ikke lykkes, er jeg imidlertid parat til selv at punge ud, for det skal være næste år, det sker«, siger Mikkel Bjerg.

»Jeg har på mit nuværende amerikanske landevejshold Hagens Berman Axeon fuld opbakning til at gå videre med planen, og mit program kan blive indrettet efter det«.

»I 2020 stiler jeg efter at komme ind på et World Tour-mandskab, og jeg er udmærket klar over, at jeg dér ikke kan møde op som helt ny og forlange, at alt tilrettelægges efter, at jeg skal køre timerekord. Derfor er det så vigtigt, at det bliver i 2019«.

De kapitaltunge vilkår, som er forbundet med en rekordkørsel, er årsagen til, at Mikkel Bjergs bedrift i Odense ikke er tilføjet de officielle, internationale annaler, men ’kun’ er opført som dansk rekord.

Til det første krævedes tilstedeværelse af repræsentanter og tidtagningsanlæg fra Den Internationale Cykleunion, UCI, og det havde Mikkel Bjerg en god grund til at se bort fra.

»Jeg vidste på forhånd, at jeg ikke ville kunne nå helt op til Wiggins’ rekord ved den lejlighed. Det var alene Martin Tofts danske, jeg gik efter, og derfor ville jeg ikke ofre de penge, der skulle til for at stable UCI-apparatet på benene«, forklarer Mikkel Bjerg.

»Men alt foregik jo nøjagtig på samme måde, som hvis UCI havde været til stede. Nu var det blot Danmarks Cykle Union, der gav det blå stempel, og jeg har da heller ikke hørt nogen så tvivl om, at jeg i øjeblikket er den i verden, der har været tættest på at slå Wiggins. Under alle omstændigheder overbeviste indsatsen i Odense mig om, at jeg kan tage også det sidste skridt«.

Et par uger inden tempoopvisningen på Fyn havde Mikkel Bjerg skrevet historie, da han ved verdensmesterskaberne i Innsbruck som den første gennem tiderne erobrede guld for andet år i træk på U23-rytternes enkeltstart.

På de østrigske landeveje tordnede han gennem den 27,7 km lange distance på 32.31 minutter, hvilket var 33 sekunder hurtigere end belgieren Brent van Moer, der fra midten af den kommende sæson repræsenterer det belgiske WorldTour-hold Lotto Soudal, mens danskerens svoger Mathias Norsgaard Jørgensen fuldendte den rød-hvide jubeldag ved at tilkæmpe sig bronze yderligere 5 sekunder efter.

Lang pause med brud i hånden

Dermed havde Mikkel Bjerg gentaget det kunststykke, der året inden udgjorde den væsentligste faktor i valget af ham til Årets Fund.





Foto: Jens Dresling Mikkel Bjarg skærer den traditionelle Årets Fund-kage for under hyldestseancen for et år siden.

