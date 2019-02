To unge, exceptionelle himmelstormere med spændende fremtid tørner sammen i VM-duel på Fyn

Når dagens opgør om den globale hæder blandt klodens ypperste mandlige cykelcrossudøvere på den frosthårde nordfynske rute med kolde pust fra Kattegat påkalder sig interesse langt uden for den terrængående disciplins eksplosive epicenter i Belgien og Holland, skyldes det, at kappestriden som hovedpersoner kan præsentere to exceptionelle unge pedalatleter, hvis evner rækker langt videre end til lige netop denne gren af den krævende idræt.

Opgaverne i søle, sand og mudder på nedslidte græsskråninger i forræderiske hjulspor prioriteres imidlertid endnu højest af både den 24-årige hollandske storfavorit, Mathieu van der Poel, som er national mester både i cross, på landevej og på mountainbike, samt den jævnaldrende belgier Wout van Aert, der i det forgangne år uden for crosssæsonen blandt andet strøg til tops sammenlagt i PostNord Danmark Rundt.

Men når den lidenskab er udlevet, venter der begge lukrative jobs på de førende professionelle landevejsmandskaber. På det punkt har belgieren et forspring i forhold til sin hollandske rival, idet han allerede har kontrakt med hollandske Jumbo-Visma til udgangen af 2021.

Satser på mountainbike i Tokyo

Mathieu van der Poel har over en lige så lang periode bundet sig til sin belgiske arbejdsgiver gennem de seneste sæsoner, Corendon-Circus, der hidtil har lagt <DB>hovedvægten på cross, men i år øger satsningen på landevejen markant med oprykning til 2. division.

I de omgivelser er Mathieu van der Poel den suveræne stjerne, mens van Aert har en hel del kolleger at indrette sig efter.

Hos Corendon-Circus planlægges alt ud fra van der Poels ambitioner, og han selv og holdet drager nytte af de talrige invitationer, der i kraft af hans person strømmer ind til internationale storløb på landevejen. Samtidig kan van der Poel nogenlunde uforstyrret fortsætte sine udfoldelser i cross og ikke mindst på mountainbike, hvor han har deltagelse ved OL i Tokyo som sit overordnede mål.

Lasse Norman med på holdet

Denne flersidige stræben kommer også danske Lasse Norman, der ligeledes er på lønningslisten, til gode. Efter eventyret på det nu lukkede irske Aqua Blue Sport ledte den tredobbelte danske OL-medaljevinder efter et hold, som både åbnede mulighed for spændende udfordringer på landevejen og for fortsat intenst arbejde på banen med olympisk sigte, og det har han fundet i selskab med van der Poel.

Mathieu van der Poel er fra fødslen udstyret med forjættende gener. Faderen Adri brillerede i en næsten 20 år lang professionel karriere både på landevejen med sejre i eksempelvis klassikerne Liège-Bastogne-Liège, Flandern Rundt og Amstel Gold Race og som crossrytter, hvor VM-titlen i 1996 udgjorde kulminationen.

Og på den mødrene side ser det heller ikke så ilde ud, idet Adri van der Poel giftede sig med datteren til en af Tour de France-historiens mest farverige legender, franskmanden Raymond Poulidor.

Slog Mads Pedersen ved junior VM

I 2013 blev Mathieu van der Poel i Firenze juniorverdensmester på landevej, da han i finalen overrumplede Mads Pedersen, som henvistes til sølvpladsen. Allerede dengang understregede hollænderen, at han fortrak cross, og to år senere erobrede han VM-guld i eliteklassen.

Siden har van der Poel båret på favoritværdigheden, når verdensmesterskaberne nærmede sig, men tre år i træk har Wout van Aert sat ham på plads og specielt nederlaget i 2018 på hjemmebane i Valkenburg var smertefuldt.

I denne vinter har van der Poel vist sig mere dominerende end nogensinde før, og han har vundet 25 af sine 27 starter. Senest halvvejs er han trådt fra konkurrenter, og siden har det udviklet sig til en eminent soloopvisning frem mod mål.