To unge danske løver og ekvilibristen over alle kommer til kort i dyst mod etablerede gæster

Fakta Seksdagesløbet Slutstillingen 1. Kenny De Ketele-Moreno De Pauw, Belgien 246 point. 1 omg. tilbage 2. Michael Mørkøv-Oliver Wulff Frederiksen 341, 3. Yoeri Havik, Holland-Matias Malmberg 278. 2 omg. tilbage 4. Christian Grasmann, Tyskland-Jesper Mørkøv 159. 13 omg. tilbage 5. Andreas Kron-Andreas Stokbro 141. 27 omg. tilbage 6. Daniel Staniszewski-Adrian Teklinski, Polen 132. 28 omg. tilbage 7. Bartosz Rudyk-Szymon Krawczyk, Polen 99, 8. Andreas Müller-Andreas Graf, Østrig 63. 31 omg. tilbage 9. Melvyn van Zijl-Roy Pieters, Holland 82. 37 omg. tilbage 10. Hans Pirius-Moritz Augenstein, Tyskland 62. 38 omg. tilbage 11. Anders Oddli, Norge-Sebastian Lander 95. 41 omg. tilbage 12. Raymond og Michel Kreder, Holland 88. 42 omg. tilbage 13. Sebastian Schmiedel-Moritz Malcharek, Tyskland 85.



Amatører 1. Marcus Sander Hansen-Frederik Egehus 87 point. 3 omg. tilbage: 2. Oskar Palm, Sverige-Martin Mollerup 46, 3. Lucas Gude-Marckus Njor 22. 4 omg. tilbage: 4. Anders Fynbo-Arne Birkemose 67, 5. Nichlas Eberhardt-Mathias Lindberg 58, 6.Mathias Larsen-Kristian Egholm 51, 7. Benjamin Hertz-Adam Holm Jørgensen 43. 5 omg. tilbage: 8. Emil Schandorff-Nikolaj Mengel 38. 6 omg. tilbage: 9. Oliver Heine-Frederik Erringsø 33. 7 omg. tilbage: 10. Thor Mørup Prødel-Kristian Hessel 6. De øvrige par var fra 9 til 81 omgange bagud.

Mini 1. Theodor Storm-Magnus Ritz 73 point. 2 omg. tilbage: 2. Conrad Haugsted-Noah Wulff 65. 4 omg. tilbage: 3. Anton Larsen-Daniel Weis 35. Vis mere

Trods opildnende, stående applaus fra et ellevildt begejstret publikum i Ballerup Super Arena måtte hjemmebaneyndlingene i par nr. 7 Michael Mørkøv og Oliver Wulff Frederiksen med 6 omgange tilbage af det 57. københavnske seksdagesløb erkende, at deres ultimative, kompromisløse offensiv i jagten på sejren kvaltes endegyldigt af det etablerede belgiske storpar Kenny De Ketele-Moreno de Pauw.

De drevne belgiere udnyttede det helt rigtige moment til at erobre tronen fra 7’erne med et fremstød, da der manglede 50 omgang, netop som danskerne havde brugt kræfter på at eliminere et angreb fra den tredje duo, der aspirerede til triumfen Yoeri Havik, Holland og Matias Malmberg.

Da par nr. 7 havde klaret den opgave med 16 minutter tilbage, kastede belgierne alle kræfterne ind i en kontrasatsning, og inden Mørkøv og Wulff formåede at mobilisere et forsvar, havde De Ketele og De Pauw skaffet sig så stort et forspring, at det ikke stod til at hente,

Par nr. 7 i et sidste forsøg med 16 omgange tilbage

Da omgangstælleren viste minus 16 iværksatte de to danskere et sidste forsøg på af afværge nederlaget, og de fik da også hurtigt hul. Med belgierne i front for feltet lykkedes det dog aldrig at nå op på mere end en halv rundes forspring, og selv om der fightedes ihærdigt, måtte Mørkøv og Wulff se overmagten i øjnene, og med 6 omgange tilbage var den belgiske succes endegyldigt en kendsgerning.

Facit blev, at Kenny De Ketele, der sidste år sejrede sammen med Michael Mørkøv, denne gang strøg til tops sammen med sin landsmand Moreno De Pauw med 248 point, mens Mørkøv-Wulff og Havik-Malmberg 1 omgang efter havde henholdsvis 341 og 278 point. Og belgiernes gevinst ledsagedes af et loyalt, stormende bifald, selv om den gik ud over danskerne.

Men både ekvilibristen over dem alle Michael Mørkøv og de to unge danske løver, landsholdskolleger og vante makkere i amatørparløbene Oliver Wulff Frederiksen og Matias Malmberg leverede deres uvurderlige bidrag til, at finalefeltet, der var kraftigt amputeret efter styrt og sygdom, formåerde at få Ballerup Super Arena til at koge af begejstring.

Gik på pointjagt med det samme

Indledningsvis syntes Michael Mørkøvs regnestykke ellers at gå op på perfekt maner med henblik på erobringen af bonusomgange.

Konkurrenterne De Ketele-De Pauw og Havik-Malmberg var tættest på og rundede da også tidligt 200 point, mens par nr. 7 skulle score 53 point for at nå over de 300, som udløste den uhyre væsentlige sidegevinst.

Mørkøv og Wulff lagde ikke skjul på deres intentioner og tog fra første færd godt for sig af retterne.

Cirka en time før selve finalejagten blev skudt i gang, blev Michael Mørkøv i en derny-revanche henvist til andenpladsen af sin lillebror Jesper, men den placering udløste tilstrækkeligt mange point til, at parret strøg over de 300.

Dermed bragte de sig på omgangshøjde med De Ketele-De Pauw og erorbrede i kraft af det klart højeste pointtal den samlede førsteplads fra belgierne, inden det definitive slag skulle udkæmpes.

Malmberg fik en uventet chance

Når Havik, der mistede sin oprindelige partner, landsmanden Wim Stroetinge i mandags, og Malmberg overhovedet havde mulighed for at blande sig i topstriden, efter at danskeren med den tredje af sine fire makkere i dette seksdagesløb polakken Daniel Staniszewski sluttede mandagen med et minus på 17 omgange, skyldes det en paragraf i Den Internationale Cykelunions officielle reglement, der i et nyt, fast par tilgodeser den oprindeligt bedst placerede rytter.

Det er dennes position i klassementet, der følger den nye duo plus en strafomgang, ligesom de to rytteres indkørte point lægges sammen og deles med 2.

Derfor indledte hollænderen og danskeren aftenen som nr. 4 med et minus på 1 runde og med 195 point, og det må i sandhed siges, at Matias Malmberg har været ude for noget af en rutsjebanetur i sin første optræden i det professionelle seksdagesfelt på hjemmebane.

Først pustede han topparrene i nakken sammen med tyskeren Achim Burkart for så, da denne blev syg, at blive sendt 15 omgange agterud i et midlertidigt makkerskab med tyskeren Sebastian Schmiedel, fordi der gælder andre regler i en sådan situation, end når der er tale om en endegyldig etablering af parret, som tilfældet var med Havik og Malmberg.