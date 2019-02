Dramatik i Ballerup: To voldsomme styrt sender to hovedpersoner ud af seksdagesløbet

Forventningerne til den 75 km lange handikapjagt som et spændingsmættet højdepunkt i det 57. københavnske seksdagesløb indfriedes i så voldsomt et omfang, at det blev særdeles uvelkomne, højdramatiske indslag, der overskyggede de sportslige udfoldelser.

To styrt med kort tids mellemrum sendte to af hovedpersonerne i Ballerup Super Arena Jesper Mørkøv og hollænderen Wim Stroetinga ud af aftenens kappestrid - for den 30-årige danskers vedkommende med håb om tilbagevenden på finaleaftenen, mens det ser knap så positivt ud for Stroetinga, der måtte en tur på hospitalet med den ene skulder af led og et kraftigt slag på hoften..

Jesper Skibby var den første, som udsattes for den ublide medfart. Med 185 af de 300 omgange tilbage punkterede den rutinerede dansker ved indgangen til det ene sving og havde ingen chance for at bevare kontrollen over cyklen.

Styrtede også for nogle uger siden i Bremen

Efter at have kuret hen ad banen, kom Mørkøv forholdsvis hurtigt på benene igen, men han var værre medtaget, end det i første omgang så ud til.

Han styrtede også for nogle uger siden i Bremen, hvor han slog ryggen slemt, og det gik ud over den samme kropsdel her til aften i Ballerup. Jesper Mørkøv måtte stærkt lidende hjælpes fra banen, og smerterne var for stærke, til at han kunne fortsætte.

Efter at en mindre skade på banen var blevet udbedret, genoptoges løbet, med det varede kun yderligere cirka 15 omgange, før det blev nødvendigt med en ny afbrydelse.

Kom galt af sted i et skift

Inden da havde Mørkøvs tyske makker Christian Grasmann fået tildelt landsmanden Sebastian Schmiedel som ny makker, men det partnerskab opløstes lynhyrtigt efter den næste sindsoprivende hændelse.

Den havde nemlig hollænderne Wim Stroetinga og Yoeri Havik som de implicerede. De kom så galt af sted i et skift ved udgangen af svinget efter opløbet, at de begge væltede, og for den 33-årige Stroetingas vedkommende var følgerne altså så alvorlige, at han måtte på hospitalet.

Dermed skabtes et nyt par af Havik og Grasmann, og der var ikke de store vanskeligheder med at få det indplaceret i rangordenen, eftersom de to konstellationer, de oprindelig indgik i, lå på omgangshøjde

Hollændere vandt handikapjagten

Handikapjagten, der havde fået navnet Gert Franks Mindeløb til ære for den danske vinterbanestjerne, der døde 19. januar i en alder af 62 år, endte som vanligt med sejr til et af de mindre par.

De hollandske brødre Raymond og Michel Kreder, der havde fået 5 runders forspring til topparrene, men minus 1 omgang til Anders Nordli, Norge og Sebastian Lander samt den polsk-tyske Adrian Teklinski-Lucas Liss, formåede at passere disse rivaler og holde de andre på afstand.

Tættest på at true hollænderne var de unge danskere Andreas Kron-Andreas Stokbro samt Oddli-Lander og polakkerne Bartosz Rudyk-Szymon Krawczy, der sluttede en omgang efter vinderne.

Topparrene i den samlede stilling holdt stort set hinanden i skak, og endte med et minus på 2 runder.

Men med Stroetinga og Jesper Mørkøv ude af billedet mundede aftenen ud i fire konstellationer på omgangshøjde i spidsen: Michael Mørkøv-Oliver Wulff Frederiksen 247 point, Kenny De Ketele-Moreno De Pauw, Belgien 186, Theo Reinhardt, Tyskland-Marc Hester 177 og Yoeri Havik, Holland-Christian Grasmann, Tyskland 158.

Malmberg fortsat i angrebshumør

Meget betegnende for de første fire dage i løbet, var 18-årige Matias Malmberg den første til at angribe, straks løbet var skudt i gang.