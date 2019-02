Risikofyldt regnestykke udgør par nr. 7's taktiske oplæg til seksdages-finalen

Fire forskellige cifre, 247, 186, 177 og 158, er af altafgørende betydning for de overvejelser, nutidens mest succesrige danske vinterbanerytter Michael Mørkøv gør sig, inden aftenens finale i det 57. københavnske seksdagesløb i Ballerup Super Arena.

Det første tal angiver de point, som den 33-årige rutinerede pedalatlet har indkørt sammen med sin 15 år yngre makker Oliver Wulff Frederiksen, mens de tre andre tilhører henholdsvis belgierne Kenny De Ketele og Moreno De Pauw samt de to dansk-tyske duoer Marc Hester-Theo Reinhardt og Jesper Mørkøv-Christian Grasmann.

Når Michael Mørkøv med de 14 seksdagessejre - halvdelen i Ballerup - i bagagen har ganske nøje styr på disse tal, skyldes det, at de udgør et altafgørende element i det regnestykke, han har opstillet for, at han og Oliver Wulff ved midnatstid skal hyldes med laurbærkransene om halsen.

Rivalerne får en bonusomgang først

»Selv om vi mandag måske ikke scorede helt så mange point, som jeg havde håbet på, føler jeg mig stadig overbevist om, at vi når at runde de 300, inden selve finalejagten går i gang, og dermed sikrer os en bonusrunde«, lyder det fra en i disse sammenhænge sædvanligvis matematisk særdeles velfunderede Michael Mørkøv.

»Jeg er da helt bevidst om, at i hvert fald De Ketele-De Pauw og Reinhardt-Hester er meget tættere på 200, så de efter alt at dømme får bonus, før vi gør. Men når det så lykkes for os, vil vi stadig have et klart forspring«.

»Derfra handler det om at kontrollere, og sådan har min plan set ud lige siden i lørdags, da det stod nogenlunde klart, at vi ville få vanskeligt ved at slå konkurrenterne på omgange«.

Skal have bonusomgangen inden finalejagten

Umiddelbart kan det se ud til, at Michael Mørkøvs regnestykke er temmelig risikofyld og lovligt optimistisk, men han er selv sikker på, at der er tilstrækkeligt mange discipliner at hente point i, inden der lukkes for bonuskontoen, når den sidste timejagt sættes i gang kl. 23.

Det drejer sig blandt andet om de seks spurtserier, der indleder finaleprogramet, den første jagt på 30 minutter, derny-revanche, parudskilningsløb og omgang på tid.

Par nr. 7 har da også vist hidtil i løbet at være i besiddelse af en hurtighed, der stiller dem stærkt i de tætte opgør på stregen, men skulle Mørkøvs beregninger slå fejl, ser situationen straks anderledes ud, for så vil han og himmelstormeren Oliver Wulff sandsynligvis være bagud med en omgang.

Mørkøv: Stroetinga begik en fejl

Michael Mørkøv havde i øvrigt første parket som iagttager til det styrt, der i aftes satte en stopper for et af løbets absolutte topnavne hollænderen Wim Stroetingas videre deltagelse.

»Da jeg så, hvad der skete, fik jeg nærmest et flashback til en episode, jeg selv var udsat for, da jeg kørte mit allerførste seksdagesløb for mange år siden i Grenoble med en franskmand, hvis navn jeg ikke længere kan huske«, fortæller Michael Mørkøv.





Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Hollænderen Wim Stroetinga på vej til behandling efter sit styrt i handikapjagten.

»Stroetinga var slået op i banen og havde alt for lidt fart på, da han dykkede ned for at blive skiftet ind. Han kørte så langsomt, at Havik helt uundgåeligt slyngede ham hen ad banen med den kraft, han lagde i afløsningen«.

»Så selv om det måske lyder lidt hårdt at sige det, var uheldet helt igennem Stroetingas egen fejl«.

»Ganske som det var min dengang tilbage i Grenoble, hvor jeg også fik en ordentlig tur og brækkede kravebenet«.