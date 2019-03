Kvindelig dansk-hollandsk stjerneduo kværner modstanderne sønder og sammen i hårdt terræn

Efter sin glimrende landevejsdebut for verdens førende kvindehold gennem de seneste sæsoner, hollandske Boels Dolmans, er den danske mountainbikeverdensstjerne Annike Langvad i denne uge tilbage i det element, hvor hun har hentet så bemærkelsesværdige triumfer.

I det traditionsrige sydafrikanske mountainbikearrangement Absa Cape Epic, der afvikles som parløb og fire gange tidligere har haft Annika Langvad som den ene halvdel af den sejrende duo, indgår den 34-årige dansker i år i et skræmmende stærkt makkerskab med sin ny holdkammerat fra landevejen, den hollandske VM- og OL-guldvinder Anna van der Breggen.

De to har lidt over halvvejs inde i den otte dage lange styrkeprøve i knaldhårdt terræn kværnet modstanderne sønder og sammen og har efter sejren på prologen været totalt overlegne også på de fire efterfølgende etaper.

Sejrede klart trods styrt

I dag gjaldt det en 43 km lang partidskørsel, og selv om Annika Langvad udsattes for et styrt, var den dansk-hollandske konstellation 1.44 minut hurtigere end deres nærmeste rivaler Candice Lill, Sydafrika, og Adelheid Morath, Tyskland, mens Langvads tidligere schweiziske makker Ariane Lüthi og polakken Maja Wloszczowska noteredes for et minus på 3.45 minutter.

Det betyder, at Langvad og van der Breggen efter nu at have været i sadlen i 17.44.54 timer har sikret sig et forspring på 25.25 minutter til Lill-Morath og 33.33 minutter til Lüthi-Wloszczowska.

»Årsagen til, at jeg styrtede i dag, var simpelthen manglende koncentration, efter at vi nu har været i konkurrence så mange dage i træk«, siger Annika Langvad i en pressemeddelelse fra arrangørerne.

»Løbet er virkelig hårdt, så vi er godt trætte, men samtidig handler det om konstant at være fokuseret, og på det punkt glippede det altså lige i et kort øjeblik for mig i dag«.

Måtte hive cyklen ud af et buskads

»Uheldet indtraf på en sandet strækning, men der skete ikke noget dramatisk, ud over at jeg måtte hive kraftigt i cyklen, da jeg var kommet på benene igen, fordi den havde sat sig fast i et buskads«.

Mens Annika Langvad er fast medvirkende i Absa Cape Epic, er Anna van der Breggen debutant.

Hollænderen har flere gange fremhævet, at hun søger nye udfordringer, efter at hun har vundet stort set alt, hvad der er værd at vinde på landevejen.

Derfor var hun heller ikke længe om at slå til, da Annike Langvad spurgte, om de ikke skulle være makkere i den sydafrikanske kappestrid, og det har hun ikke haft grund til at fortryde.

Ligger nr. 2 på verdensranglisten

Annika Langvad, der er regerende mountainbikeverdensmester på maratondistancen og tidligere indehaver af VM-titlen i den olympiske version, kan blandt andet bruge deltagelsen i Absa Cape Epic til at styrke sin position på verdensranglisten.

Her indtager hun i øjeblikket andenpladsen efter schweizeren Jolanda Neff og lige foran sin aktuelle polske modstander Maja Wloszczowska, og Langvad er stærkt medvirkende til, at Danmark ligger nr. 4 i det olympiske kvalifikationsræs.

Inden Langvad og van der Breggen drog på eventyr i Sydafrika, var de begge med i det italienske WorldTour-løb på landevejen Strade Bianche.

Her blev danskeren en flot nr. 2 slået med 37 sekunder af den hollandske verdensmester i enkeltstart Annemiek van Vleuten, mens Anna van der Breggen som nr. 9 var 1.28 minut bagud.