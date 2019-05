Udbrændt superstjerne går ind til uvis fremtid efter ny voldsom nedtur

FOR ABONNENTER

Mens et bredt udvalg af verdens ypperste sprintere er samlet i Bologna for fra på lørdag at give sig i kast med Giro d’Italia, offentliggjorde en af deres rivaler og kolleger med en lysende fortid blandt andet i den italienske rundtur, at han med øjeblikkelig virkning har indstillet samarbejdet med sin nuværende arbejdsgiver for at holde en pause på ubestemt tid.