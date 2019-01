Premier League-spiller til 127 millioner kroner savnes efter fly forsvandt

Emiliano Sala var ifølge politikilder om bord på et lille fly, der forsvandt på vej over Den Engelske Kanal.

Premier League-klubben Cardiffs rekordindkøb, argentineren Emiliano Sala, var om bord på det mindre fly, der mandag forsvandt på vej over Den Engelske Kanal.

Det oplyser politikilder til det franske nyhedsbureau AFP.

Flyet var på vej fra Nantes til Cardiff, da det pludselig forsvandt på myndighedernes radar cirka 20 kilometer fra kanaløen Guernsey. Ud over piloten var der kun en passager om bord på flyet.

Politiet på Guernsey nær Frankrigs kyst sendte helikoptere og redningsbåde ud for at søge efter flyet, men måtte indstille jagten uden succes på grund af dårligt vejr.

28-årige Sala blev i lørdags købt fri af Nantes for et beløb svarende til cirka 127 millioner kroner. Han underskrev en tre og et halvt år lang kontrakt med Cardiff.

Premier League-klubben er bekymret for Emiliano Salas tilstand.

»Vi er meget bekymrede over at høre de seneste nyheder om, at et fly er forsvundet i Den Engelske Kanal i nat. Vi venter en bekræftelse, før vi kan sige yderligere. Men lige nu er vi meget bekymrede for Emiliano Salas sikkerhed, siger Cardiff-formand Mehmet Dalman.

Inden skiftet til Cardiff scorede Sala 12 mål i denne sæson i Ligue 1. Det rækker aktuelt til en delt femteplads på ligaens topscorerliste.

