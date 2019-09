Uskarpe danskere gjorde arbejdet færdigt i Tel Aviv

To kampe, seks point og en målscore på 11-0. Det er status for det danske kvindelandshold i EM-kvalifikationen efter at et besøg i Tel Aviv udmøntede sig i en 3-0-sejr over Israel og sammen med 8-0 over Malta forleden giver det et foreløbig overbevisende facit i gruppe B.

Spillemæssigt var det lidt svingende, og med til billedet hører, at det danske hold først fik lukket kampen, da der manglede godt ti minutter.

Danmark startede opgøret i 6. gear og tromlede ned mod det israelske mål. Ved at spille bredt fik danskerne åbnet modstanderens forsvar, og det resulterede i talrige muligheder for at score.

I perioder mindede det israelske straffesparksfelt om skydeteltet i et omrejsende cirkus, men det kneb med den danske skarphed, og særligt Nadia Nadim havde problemer med præcisionen.

Den israelske keeper havde store problemer med at parere et frispark fra anfører Pernille Harder i det 3. minut, og lidt senere tornede Nadim bolden på overliggeren, mens holdkammeraterne i fortsættelsen stod i kø for at afslutte.

I det 13. minut kom den forløsende scoring, da Nicoline Sørensen igen gled fri i højre side og sendte bolden ind i det israelske straffesparksfelt. Her var Lia Barkai så uheldig at sende bolden i eget net, og føringen var på det tidspunkt fortjent.

Danmark havde sat sig tungt på kampen, men som halvlegen skred frem, kom hjemmeholdet lidt mere med i begivenhederne uden det dog blev vekslet til de helt store muligheder.

Alligevel var det som om, danskerne mistede grebet om kampen, og israelerne begyndte langsomt at få troen på, at de kunne få i hvert fald et point ud af anstrengelserne.

Den tro punkterede Nadia Nadim dog endegyldigt i det 80. minut, da hun gjorde det til 2-0. Sanne Troelsgaard fyrede af, og da den israelske målvogter ikke kunne holde bolden, var den danske angriber over riposten, som hun udnyttede maksimalt.

Pernille Harder lukkede endegyldigt kampen seks minutter før slutfløjtet, da hun sendte bolden op i nettaget efter en frispilning fra Rikke Marie Madsen.

Danmark åbnede EM-kvalifikationen i sidste uge, da Malta blev besejret 8-0, og i næste måned gælder det så Bosnien-Hercegovina og Georgien henholdsvis hjemme og ude. Danmark er derudover også i kvalifikationsgruppe med Italien, og kun puljevinderen går videre til EM-slutrunden i 2021 i England sammen med de tre bedste toere fra de i alt ni grupper.

Kvalifikationen slutter først 22. september næste år, hvor Danmark spiller sin sidste kamp hjemme mod Italien. Netop italienerne slog Georgien 1-0 på udebane, og holdet har dermed to sejre i lige så mange kampe efter en indledende 3-2-gevinst mod Israel. Det samme har Bosnien, som hjemme slog Malta 2-0.