Bannere og bøder er ikke nok til at stoppe racisme i foldbold

Bøder og bannere er ikke nok

Politiken har i en uge forsøgt at få et interview med Uefa’s præsident, Alexander Ceferin, for blandt andet at spørge, hvorfor de ikke gør brug af de hårdeste sanktioner i form af at fratrække point og diskvalificere hold fra turneringer, når der er flere eksempler på klubber, der har mere end to racismedomme. Det har ikke være muligt at få et interview på grund af mangel på tid.

Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, ser Uefa’s sanktioner som værende hårde nok. »Sportslige sanktioner skal ikke tages i brug. Det gør jo, at man kan påvirke kampens resultat ved at ytre sig på en måde, som man ikke bør. Det dur ikke«, siger han.

Robert Claus, der forsker i blandt andet fankultur og hooliganisme, kalder Uefa’s sanktioner »frygtelige«.

»De tjener ikke det formål, som er intentionen. For eksempel kampen mellem Bulgarien og England i oktober, hvor sanktionen var, at Bulgarien skulle spille to kampe bag lukkede døre. På den måde straffer man ikke kun gerningsmændene, men også alle andre. Derudover skulle de have et banner med budskabet ’fodbold mod racisme’ hængende i tre kampe. Det er ikke forkert, men bare en symbolsk handling«.

Når man sanktionerer med at lukke stadioner for tilskuere, glemmes det, at en stor del af fankulturen eksisterer uden for tilskuerrækkernes slidte plastiksæder.

»At ekskludere fans er hverken nemt for klubberne eller løser nogle problemer. Det betyder kun, at de mennesker ikke kan komme på hjemmestadionet, men de kan stadig komme til andre kampe og klubbens udekampe. Desuden findes fankulturen også i fangruppens mødesteder, fanbarer og på gaden, når der ikke bliver spillet kampe. Ekstrem fodboldfankultur er noget, der fylder hver dag«, siger Robert Claus.

Flest racismedomme i Italien og østeuropæiske lande

De fem lande, der har fået flest domme for racisme i forbindelse med Uefa-kampe i perioden 2012-2019, er Italien, Kroatien, Ungarn, Rumænien og Serbien.

Ifølge Robert Claus er en af årsagerne til det høje antal af racismesager i netop Østeuropa og Italien udtalt mangel på vilje til at gøre noget ved problemet.