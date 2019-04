Sønderjyske scorer sent sejrsmål i kampen for at undgå nedrykning

Sønderjyske skulle vinde dagens kamp mod Horsens, hvis Glen Riddersholms plan om at undgå en plads i nedrykningsspillet skulle realiseres. Og efter en ekstremt hårdtspillet affære med hele 44 frispark endte missionen med at lykkedes. Dermed er spændingen maksimal i den ene af de to nedrykningsgrupper.

Første halvleg var der ikke meget at skrive hjem om. Særligt de første 30 minutter var præget af dårligt og nervøst spil fra begge mandskaber. Derfor blev det heller ikke til mange målchancer, men derimod masser af frispark og gule kort. Første egentlige chance tilfaldt Sønderjyskes Marc Lieder, som dog ikke formåede at sende bolden i nettet fra en skarp vinkel kort inden pausen.

Undervejs måtte profiler fra begge mandskaber udgå med skader. Der gik blot fire minutter, før Bo Henriksen måtte udskifte sin angriber Kasper Junker med en lårskade, mens det så værre ud for Sønderjyskes anfører, Marc Pedersen, som blev båret fra banen efter godt en halv time, mens han tog sig til knæet. I stedet for Marc Pedersen satte Glen Riddersholm Thomas Juel-Nielsen på banen, hvilket skulle vise sig at blive afgørende.

Efter pausen blev det mere tydeligt på kampbilledet, at Sønderjyske ikke kunne nøjes med uafgjort, og opgøret blev en anelse mere åben og flydende. Kun en anelse.

Men i det 79. minut kom forløsningen. I en kamp, der så snesevis af dårlige serve ved diverse dødbolde, kom der omsider et oplæg med kvalitet, da Niki Zimling lagde et perfekt frispark ind i boksen, som Kees Luijckx kom først på. Den ellers så målfarlige forsvarsspiller ramte dog lige på Matej Delac i Horsens-målet, men det var med en sådan kraft, at kroaten kun fik pareret bolden ud for fødderne af sig.

Og hvem kom løbende der til at prikke bolden i mål – Thomas Juel-Nielsen, som hidtil kun havde spillet en enkelt kamp efter sin ankomst til Sønderjyske, hvor han fik rødt kort efter 50 minutter. Hvilket i øvrigt også var mod Horsens.

Med højrebenet slaskede han bolden i nettet til 1-0, som også blev kampens resultat.

Dermed holder Sønderjyske live i deres chance for at undgå de direkte opgør om nedrykning. Kl. 18.00 tager Vejle imod AGF i dagens anden kamp i gruppen.

Ritzau