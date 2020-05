Mulig matchfixing i Superligaen: Store beløb spillet på særlig hændelse har fået alarmklokkerne til at ringe

Automatisk oplæsning

En ny sag om mulig matchfixing har ramt dansk fodbold.

Nordjyllands Politi er i gang med at efterforske, om alt nu også gik rigtigt for sig i en superligakamp fra efteråret 2019.

»Vi har efterforsket i sagen, siden vi modtog anmeldelsen i februar, og sagen er stadig verserende«, siger politikommissær Troels Jul Kjærgard i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at Nordjyllands Politi modtog »en anmeldelse om såkaldt matchfixing relateret til fodboldklubben AaB«.

Da det kan være en overtrædelse af straffelovens paragraf om bedrageri, begyndte politiet at undersøge det nærmere.

Politiet har »ikke mulighed for at kommentere yderligere på efterforskningsarbejdet i sagen« af »hensynet til den fortsatte efterforskning af sagen«.

Også AaB bekræfter sagen og omtaler det centrale omdrejningspunkt som »en specifik forseelse i forbindelse med en kamp i 3F Superligaen«.

»Vi er naturligvis bekendt med henvendelsen og står fuldt ud til rådighed for at komme til bunds i sagen, og forhåbentlig bliver konklusionen også, at der ikke har fundet noget ulovligt sted. Matchfixing tager vi som klub helt og aldeles afstand fra, og vi ser frem til at få sagen afsluttet«, siger Thomas Bælum, administrerende direktør i AaB.

Tråde til AaB-spillers hjemstavn

Ifølge Politikens oplysninger er det ganske rigtigt, at det drejer sig om »en specifik forseelse« – og altså ikke manipulation af et helt resultat, som de fleste måske forbinder med matchfixing. Det fortæller flere kilder med kendskab til sagen uafhængigt af hinanden.

Den startede, da spilselskaber i forbindelse med en kamp i efteråret så usædvanligt store indsatser på, at en bestemt AaB-spiller skulle være involveret i en specifik hændelse i en af efterårets kampe. Angiveligt omkring 40-50.000 kroner, som fik oddsene til at falde voldsomt.

Usædvanlig betting kan være et tegn på aftalt spil, da det kan indikere, at nogen har haft en forhåndsviden om, hvad de skal gamble på. Samtidig så spilselskaberne, at indsatserne koncentrerede sig om et bestemt geografisk område. Nærmere bestemt AaB-spillerens hjemstavn, hvor et antal gamblere høstede en pæn gevinst, da væddemålet gik hjem.

Til sammen fik det alarmklokkerne til at ringe, og idrættens myndigheder blev involveret. Siden har de så anmeldt sagen til politiet, som altså nu er i gang med at efterforske, om der har været fusk med i spillet den efterårsdag i 2019.

Flere sager om matchfixing

Det er langt fra første gang de seneste år, at en sag om mulig matchfixing rammer dansk fodbold. Så sent som i marts lagde Midt- og Vestsjællands Politi en anden efterforskning ned, da det ikke var muligt at »bekræfte mistanken om langvarig, organiseret og systematisk matchfixing«.

Den såkaldte FC Roskilde-sag tog sit afsæt i, at 1. divisionsklubbens daværende træner, Christian Lønstrup, konfronterede sine spillere med – ifølge ham – troværdige oplysninger, han havde fået til en privat fest: At en del af truppen angiveligt var involveret i at manipulere specifikke fodboldkampe.

Siden afslørede Politiken, at sporene førte fra Roskilde og ud over Danmarks grænser. I tyske kiosker var der væddet så mistænkeligt store beløb på mindst to opgør, at spilselskabet Tipico slog alarm – angiveligt på antallet af mål. Det kunne tyde på, at nogen på forhånd vidste, hvordan kampene ville forløbe.

I matchfixing er pointen for bagmændene at sørge for, at et eller flere bestemte væddemål går hjem, og det gør de så ved at påvirke eller bestikke spillere til at sikre det. Ved samtidig at satse store penge kan de tjene godt på den slags manipulation.

Det behøver ikke at handle om endelige resultater, men om alle hændelser, som det er muligt at vædde om hos spilselskaberne – det kunne være antallet af mål, advarsler, udvisninger, antal hjørnespark og første eller sidste målscorer.