VM er en vanvittig belastning midt i en hård dagligdag

Rasmus Lauge er vant til at spille mange kampe i den tyske Bundesliga. Det hårde slid har fået ham til at skifte klub.

VM i håndbold Danmarks kampe Torsdag 10. januar Danmark-Chile Lørdag 12. januar Danmark-Tunesien Mandag 14. januar Danmark-Saudi-Arabien Tirsdag 15. januar Danmark-Østrig Torsdag 17. januar Danmark-Norge Hvis Danmark som ventet går videre til mellemrunden, venter endnu tre kampe. Placerer det danske hold sig som nr. 1 eller nr. 2 i mellemrunden, venter en semifinale og en medaljekamp. I alt kan holdet nå op på 10 kampe i løbet af de 18 dage, VM varer. Vis mere

For Rasmus Lauge er håndbold lig med passion og en sport, han gerne vil kunne blive ved med at dyrke mange år fremover på klub- og landshold. Men der er en slange i paradis for både den danske playmaker og mange af de andre spillere, der har håndbolden som den primære levevej. Udyret er det program med mange kampe på kort tid, der konstant slider på udøverne og gør det til en udfordring at restituere 100 procent på fridagene.

Det aktuelle VM i Danmark og Tyskland er ingen undtagelse fra reglen om masser af action på banen i løbet af kort tid. 10 kampe på 18 dage kan for eksempel det danske hold opnå, hvis det kvalificerer sig til medaljekampene i Herning 27. januar.

Flensburg-spilleren trækker først lidt opgivende på skulderen, da talen falder på VM-programmet, men han kan alligevel ikke undlade at udtrykke sin bekymring over de mange kampe i løbet af et begrænset tidsrum.

»Det bekymrer mig altid, for det er en vanvidsbelastning. Vi har snakket om det mange gange, for du udvander jo også produktet. Vi ender ofte i en situation, hvor de sidste kampe er klart de dårligste. Det burde jo være omvendt, men der er simpelthen ikke tid for folk, hvis de har været inde i et hårdt slutrundeprogram, til at restituere ordentligt. Så vi når til nogle kampe i det her format, hvor semifinaler og finaler er de dårligste kampe, og det er jo lidt paradoksalt og tankevækkende«, siger Rasmus Lauge.

Den 27-årige bagspiller har til daglig sin gang i bundesligaklubben Flensburg-Handewitt, og netop den bedste tyske turnering har ry for at være verdens hårdeste med 34 kampe i løbet af en sæson. Dertil kommer pokalkampe, Champions League-opgør og altså landskampe.

Over en periode på otte dage fra søndag til søndag spiller Rasmus Lauge først en kamp. Dagen efter har spillerne fri, men kan eventuelt aftale med klubbens fysiske træner at kigge forbi til en gang individuel vægttræning. Så går ugen slag i slag med træning tirsdag og onsdag, kamp torsdag, træning fredag og lørdag og så igen en kamp om søndagen.

Modsat VM, hvor de første kampe ofte er mod små håndboldnationer, er alle kampe i Bundesligaen mere eller mindre vanskelige, hvilket gør, at de bedste sjældent bliver sparet.

»Der er ingen nemme kampe. Måske en på hjemmebane indimellem, men når du skal rejse lidt, spiller vi for fyldte haller, og alle synes, det kunne være skide sjovt at slå Flensburg«, siger Rasmus Lauge.

Snart seks år hos først THW Kiel og nu Flensburg har gjort, at Rasmus Lauge som regel finder ind i en rytme, hvor hverdagen udelukkende kommer til at handle om håndbold, og det gælder om at få hvilet så meget som muligt, men der er også et mentalt tema i det – især i vintermånederne. Og det er et aspekt, som godt kan spille negativt ind.

»I oktober er der for eksempel otte kampe plus en landsholdsuge med nogle gange tre kampe. Så kommer du til november, hvor der er ni kampe. Her bliver det mørkt udenfor, og du gider ikke rejse til Sydtyskland, fordi det bare er noget pis, så der er også meget psykologisk i spil. Det er, som om det bliver ekstra mørkt, når vi rammer de mørke måneder med mange kampe. Det er i de perioder, hvor det virkelig viser din karakter, hvis du er i stand til at hive dig op og præstere«, forklarer Rasmus Lauge.

Den danske nøglespiller har flere gange i løbet af sin karriere været ramt af knæskader, og lagt sammen med det hårde program samt ønsket om en lang karriere tog han tidligere i år i samråd med familien en beslutning om at skifte til den ungarske topklub Veszprem med virkning fra næste sæson.