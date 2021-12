Det var langtfra smukt håndboldspil alle 60 minutter. De danske spillere lavede flere tekniske fejl end vanligt og brændte flere oplagte chancer, men alligevel taler slutresultatet sit tydelige sprog.

29-14 vandt de danske håndboldkvinder over et tjekkisk landshold, der i anden halvleg ikke fik et ben til jorden og blev kørt fuldstændig over af de danske spillere. Blot fem mål formåede tjekkerne at score i anden halvleg.