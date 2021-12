Ved siden af landsholdets hotel i Barcelona udspillede to vidt forskellige scener sig torsdag formiddag med blot få meters afstand.

Et hold slukørede svenskere var i færd med at læsse sportstaskerne ind i en stor, hvid bus og sætte kursen hjemad – slut for denne gang. Det svenske landshold blev onsdag sendt ud af VM-turneringen af Frankrig med et 26-31-nederlag i kvartfinalen.