Comeback i New York: Wozniacki forvandler sig til vinder efter svag start

Der bliver ikke givet ved dørene i grand slam-tennis, og selv om Caroline Wozniacki stadig er med ved sin 13. US Open, så blev hun i aller højeste grad mindet om den sandhed.

Tirsdag aftens 1. runde-opgør mod kinesiske Yafan Wang endte med en 1-6, 7-5, 6-3-sejr, men som cifrene antyder var der klasseforskel i første sæt, hvor intet fungerede optimalt for den danske favorit. Hun fik dog med en viljestærk indsats vendt kampen og kunne med sin enorme rutine skaffe sig plads i næste runde, hvor USA’s Danielle Collins venter.

Ubehagelig start

29-årige Caroline Wozniacki skulle på Grandstand, US Opens tredje største bane, som første udfordring i New York møde den fire år yngre kineser Yafan Wang, og kun en sejr kunne bruges til noget i en skuffende sæson. Hvordan en sejr kom i hus var mindre vigtigt, for hun havde bare stærkt behov for en succesoplevelse.

Den kom efter en kamp, der i andet og tredje sæt steg markant i kvalitet og blev en god oplevelse for tilskuerne.

Første sæt lignede et vågent mareridt for Wozniacki, der var ustabil i både serv, forhånd og ved nettet. Samtidig havde hun store problemer med at følge med i tempoet, for Wang styrede duellerne fra baglinjen og virkede sikker i sit spil og tryg ved sin taktik.

Der gik derfor næsten en halv time, før den 19.-seedede dansker kom på tavlen, da hun reducerede til 1-5. Men det var ikke umiddelbart startskuddet til et af hendes berømte comebacks. Yafan Wang, der er nr. 50 på ranglisten og i denne sæson har taget titlen i Acapulco, fortsatte med at lægge pres på – og det med succes.

Stærkt dansk comeback

Fra starten af andet sæt forsøgte Wozniacki at sætte mere energi ind i sit spil, og det øgede presset på Wang, der fik sværere ved at dominere duellerne. Vigtigt her var det måske især, at Wozniacki begyndte at slå vindere med baghånden op langs linjen.

Det blev til et dansk break og en 3-o-føring efter et varieret og effektivt spil, og Wozniacki virkede som forvandlet. Hun tog initiativ og scorede point, mens Yafan Wangs fejlprocent steg voldsomt.

Yafan Wang er en af rigtig mange kinesere på WTA Touren, og hun har gjort det godt i denne sæson. Foto: Jerry Lai/Ritzau Scanpix

Det lovende spil så ud til at skulle holde sættet ud, men ved 4-2 til Wozniacki sneg der sig igen usikkerhed ind i danskerens spil. Det udnyttede en opmuntret kineser med det samme og tog sin modstanders serv.

Næste serveparti, kineserens, kunne meget vel blive kampens afgørende omdrejningspunkt. Fandt Yafan Wang tilbage til sit bedste niveau, eller kunne Wozniacki med en fornyet offensiv sætte sig endeligt på sættet?

Svaret blev, at Wang igen virkede tryg ved sit spil og fik udlignet til 4-4. Men kampens kvalitet var øget betydeligt, og det var nu blevet vanskeligt at udpege en favorit.

Der blev vist klassetennis, som publikum nød, og Wozniacki havde i denne fase mest tyngde i sit spil.

En duel på kræfter

En hårdt tilkæmpet dansk 7-5-gevinst i andet sæt betød, at der skulle duelleres på udholdenhed og koncentration i et afgørende sæt.

Her skulle begge spillere slide hårdt for deres point, hvilket blandt andet fik dem til oftere at søge en afgørelse ved nettet. Det havde de begge held med, og der var lagt op til en tæt duel om adgang til endnu en runde.

Ved 3-3 og efter to timers tennis kom Wozniacki i problemer, men kineseren måtte skuffet se to breakbolde forsvinde, da danskeren med en koncentreret indsats alligevel holdt fast i sit serveparti.

Wangs skuffelse blev endda markant større, da hun efterfølgende leverede et rigtig skidt serveparti, som bragte Wozniacki frem til 5-3.

Danskeren skulle serve sejren hjem, og et par uprovokerede fejl fra Wang hjalp til med at dulme nerverne, så Wozniacki kunne fejre en klassisk comeback-sejr.

Det er den slags, der må give fornyet tro på egne evner på den store scene, og det vil tennisfans få svar på i næste runde.