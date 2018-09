»Fortæl, hvordan vores øverste leder, Kim Jong-un, har vist sin kærlighed til folket ved at opføre dette hospital«

Ryugyong General Ophthalmic Hospital er et af de hospitaler i hovedstaden Pyongyang, som det nordkoreanske styre gerne vil vise frem til udenlandske journalister.

Det er der måske en grund til.

Hospitalet, som er specialiseret i øjensygdomme, er kun få år gammelt og virker langt mere moderne end de mere nedslidte hospitaler, man ser andre steder i hovedstaden, og hvor styret ikke tillader besøg.

Allerede ved ankomsten fortæller en kvindelig ansat, at hospitalet i snit behandler 220 patienter om dagen og har udstyr, som kan måle sig med det, der findes på hospitaler i Vesten.

Hun inviterer på en rundtur, som fører forbi det ambulante afsnit, hvor patienter sidder bag apparater, der bl. a. bruges til synstest og til at se ind på indersiden af øjet. Overalt er der fyldt med patienter, som får stedet til at virke ligeså travlt som på et dansk hospital.

Tomt sengeafsnit

Det er til gengæld ikke tilfældet på det sengeafsnit, som rundturen også indbefatter. Her er der ingen patienter i sengene - bortset fra i et enkelt rum, hvor en ni-årig dreng sidder parat sammen med sin mor.

Hun fortæller, at han er blevet opereret for at være skeløjet, og at alt er gået godt.

Også drengen, som hedder Kim Son Gwang, er glad.

»Det har ikke været kedeligt at være indlagt. Jeg har kunnet lege med andre børn«, siger han i det ellers helt tomme lokale.

Den kvindelige ansatte fra hospitalet fortæller, at alle borgere i landet kan blive behandlet gratis på hospitalet.

Indbyggere i provinsen bliver enten kørt til hospitalet, eller også foregår behandlingen via videolink med læger på de lokale hospitaler.

Egen medicin

Hun får det til at lyde som om, at Nordkorea har et velfungerende sundhedssystem, selv om landets økonomi er hårdt presset - både som følge af sanktionerne og af, at styret bruger en stor del af sine indtægter på sit militær.

»Selvfølgelig er der sanktionerne, men vores regering giver os det udstyr og den medicin, som vi har brug for«, siger hun og tilføjer, at Nordkorea fremstiller en stor del af sin medicin selv for dermed at omgå sanktionerne.

»Vi oplever ikke nogen mangel på medicin«, siger hun.

Det har ikke været muligt for Politiken at efterkontrollere hendes oplysninger, og måske er forholdene på Ryugyong General Ophthalmic Hospital bedre, fordi det tydeligvis er et af styrets prestigehospitaler.

Men så sent som i sidste måned sagde Mark Lowcock, der er FN’s vicegenerelsekretær for humanitære anliggender, at der er stor mangel på medicin og lægeudstyr i Nordkorea.

Udtalelsen kom efter, at han havde besøgt landet og bl. a. opholdt sig på et hospital, hvor lægerne havde stået i et akut dilemma, fordi de kun havde medicin til at behandle 40 ud af ialt 140 patienter for tuberkulose.

Glad patient

Efter besøget på øjenhospitalet går turen videre til et besøg på et andet hospital få hundrede meter længere nede ad gaden, som er specialiseret i behandlingen af brystsydomme hos kvinder.

Også dette hospital er tydeligvis et prestigehospital, hvor der ligeledes findes moderne udstyr til bl. a. røntgen, biopsi og mammografi.

Igen indbefatter rundturen et besøg på et sengeafsnit, som er helt tomt for patienter - bortset fra i et enkelt lokale, hvor en patient ligger parat i sin seng for at fortælle, at hun for få dage siden fik fjernet en knude og allerede nu har det meget bedre.

»Skriv sandheden og fortæl, hvordan vores øverste leder, Kim Jong-un, har vist sin kærlighed til folket ved at opføre dette hospital«, siger hun.

Rundvisningen afslutter med et interview med Mun Chang Un, der er en af hospitalets direktører.

»Jeg er meget stolt over, at al behandling på vores hospital er gratis for patienterne«, siger han og erkender i samme åndedrag, at forholdene på dette hospital er bedre end på lokale hospitaler.

»Men de patienter, som de lokale hospitaler ikke kan behandle, bliver sendt hertil«, siger han.