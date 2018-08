Erdogan truer med Putin, men har brug for Vesten Tyrkiets Erdogan skændes med Trump og flirter med Putin. Gængs fornuft siger, at Tyrkiets afhængighed af Vesten sætter grænser for, hvor langt han går. Men gælder den fornuft stadig?

