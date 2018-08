Rapport advarer om hundredvis af usikre broer i Frankrig

En rapport, der er bestilt af den franske regering, advarer om, at 840 franske broer har skader og kan risikere at kollapse. Det skriver AP.

Præsident Emmanuel Macrons regering har allerede lovet at bruge midler på at forbedre infrastrukturen men er kommet under pres efter en motorvejsbro kollapsede i Italien tirsdag.

Rapporten blev offentliggjort søndag i avisen Journal du Dimanche. Her fremgår det, at der er 12.000 broer i Frankrig, som bliver vedligeholdt af regeringen.

En tredjedel har brug for en kærlig hånd. Derudover har syv procent - svarende til omkring 840 broer - 'risiko for at kollapse' i de kommende år og kan derfor blive lukket.

Rapporten forholder sig ikke til de mere end tusind andre broer i Frankrig, der bliver vedligeholdt af private firmaer eller lokale myndigheder.

Den franske transportminister, Elisabeth Borne, sagde i sidste uge til tv-stationen Franceinfo, at vedligeholdelse af broer er et prioriteret område.

ritzau