Macron skælder saudisk kronprins ud Frankrigs præsident Emmanuel Macron talte med store bogstaver, da han lørdag mødtes med den saudiske kronprins Mohammed bin Salman på G20 topmødet.

Knap er videoen af Putin og den saudiske kronprins Mohammed bin Salmans joviale hilsen gået viralt, før en ny episode fra G20 topmødet i Buenos Aires spreder sig ud til alle afkroge af internettet.

Mohammed bin Salman er igen hovedperson, men denne gang ledsages han af Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

De to har en, tilsyneladende, uformel snak efter et møde. Men venskabeligheden, som kronprinsen åbenbart deler med Ruslands Vladimir Putin, er denne gang byttet ud med en langt mere alvorlig mine.

»Det skal du ikke bekymre dig om«.

Sådan starter den knap et minut lange video, hvor Salman tilsyneladende forsøger at afvæbne Macron.

»Jeg bekymrer mig. Jeg er bekymret, det har jeg fortalt dig«, svarer Macron i samtalen, som hans bagland fra Élysee-paladset efterfølgende har bekræftet over for The Guardian, drejer sig om konflikten i Yemen og mordet på den saudiske journalist Jamal Kashoggi.

»Ja, det har du fortalt mig. Mange tak skal du have«, fortsætter bin Salman, der kort efter kigger over mod kameraet og udstøder et højt grin.

Herefter munder det ud i en diskussion, der, hvis ikke det var fordi, det var så dødsensalvorligt, nærmest kunne minde om et gammelt ægtepar, der skændes:

»Du lytter aldrig til mig«, siger Macron.

»Jo, selvfølgelig lytter jeg«, svarer bin Salman.

»En mand af mit ord«

Der har været megen tvivl om, hvorvidt den saudiske kronprins overhovedet ville dukke op til G20-mødet.

Konflikten i Yemen og ikke mindst drabet på Jamal Kashoggi, som CIA har konkluderet, er beordret af bin Salman, har den seneste tid fyldt meget.

Ville de andre statsoverhoveder fordømme ham og udstøde ham fra fællesskabet?

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har indtil videre holdt sig uden for sagen. De to havde ingen planlagte møder, men det skyldes ifølge Trump selv, at ingen havde arrangeret et. Ellers ville han såmænd gerne.

»Vi får måske aldrig alt fakta at vide«, udtalte han i dagene efter Khashoggi-mordet.

Bin Salman så altså længe ud til at slippe helskindet igennem G20 topmødet, der sluttede lørdag eftermiddag dansk tid.

Lige indtil Emmanuel Macron altså gav ham en røffel med på vejen.

I dele af videoen er lyden for lav til at høre, hvad de to herrer taler om. Macrons alvorlige mine er dog ikke til at tage fejl af, på trods af at han har ryggen og siden vendt til kameraet.

»Jeg er en mand af mit ord«, afslutter han, inden de to statsoverhoveder skilles.