Japansk robotfinger vækker uro: er første skridt mod en cyborg

Science fiction-genren har igen og igen advaret os mod forskere som Shoji Takeuchi: et velmenende geni, der det ene øjeblik kreerer en tilsyneladende uskyldig opfindelse for så i det næste øjeblik at udløse et ragnarok, hvor fjendtlige cyborgs – en blanding af mennesker og robotter – angriber og ødelægger menneskeheden.