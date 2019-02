Præsidentens toprådgiver taler ud under høring: »Trump beordrede ikke direkte mig til at lyve. Det er ikke sådan, han gør tingene«

Cohen underbyggede sin påstand over for retten ved at fremlægge dokumentation for, at han har overført på 135.000 dollars eller omkring 850.000 kroner til Stormy Daniels advokat.

I første omgang tog Cohen pengene fra sin egen konto. På den måde kunne pengene ikke spores tilbage til Trump, og han fik efterfølgende en række overførsler fra Trump-organisationen til dækningen af udgifterne. På en storskærm blev også vist en check til Cohen underskrevet af Donald Trump personligt i august 2017 - altså efter, at Donald Trump var blevet præsident.

Cohen fortalte også, at han løj for Kongressen sidste år om Trumps forhandlinger om et højhusbyggeri i Moskva. Han sagde, at forhandlingerne var blevet indstillet i januar 2016, da Trump indledte forsøget på at blive præsidentkandidat for de republikanske parti. Ikke desto mindre fortsatte forhandlingerne i foråret 2016.

Cohen understregede, at løgnen ikke skete på opfordring af arbejdsgiveren:

»Trump beordrede ikke direkte mig til at lyve. Det er ikke sådan, han gør tingene«.

»I samtaler, vi havde under kampagnen, og mens jeg forhandlede med russerne for ham, så han mig i øjnene og sagde, at der ikke var nogen forretninger i Rusland, hvorefter han gik ud og løj for det amerikanske folk. På den måde sagde han til mig, at jeg skulle lyve«, forklarede Cohen og uddybede: »Han løj om det, fordi han på intet tidspunkt ventede at vinde valget. Han løj også, fordi han stod til at tjene flere hundrede millioner dollar på byggeprojektet i Moskva«.

Michael Cohen fortalte også om et møde i forsommeren 2016 på Trumps kontor. Trump havde sin rådgiver Roger Stone i telefonen og satte medhør på.

»Stone fortalte, at han netop havde talt med Julian Assange (WikiLeaks’ frontfigur, red.), der havde sagt, at han inden for få dage ville offentliggøre en stor mængde e-mails, som ville skade Hillary Clintons valgkampagne«, fortalte Cohen og oplyste, at Trump havde svaret »storartet«.

Republikanerne gik ikke ind i, hvad Cohen fortalte om Trump, men borede i den tidligere toprådgivers troværdighed og slog på, at baggrunden for vidneudsagnet i Kongressen skulle være surhed over, at Cohen ikke fik job i Det Hvide Hus.