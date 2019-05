USA søger investeringer i Palæstina som led i fredsplan

USA indkalder til et økonomisk møde i Bahrain 25. til 26. juni. Det skal opmuntre til investeringer i de palæstinensiske områder.

Investeringerne skal fungere i forbindelse med en amerikansk fredsplan for Mellemøsten, oplyser Det Hvide Hus.

»Dette vil forhåbentlig give folk i regionen muligheden for at se, hvad de økonomiske muligheder kunne være, hvis vi kan arbejde forbi politiske emner, som har holdt regionen tilbage i så lang, lang tid, siger en embedsmand i Det Hvide Hus.

Mødet i Bahrain omtales som en økonomisk 'workshop'. Det skal bringe regeringer og virksomheder sammen. De skal være med til at kickstarte en amerikansk fredsplan.

Præsident Donald Trump har i længere tid talt om, at han snarest vil fremlægge 'århundredets plan' for fred i Mellemøsten. Det er hans svigersøn, Jared Kushner, der har fået til opgave at lave USA's nye fredsplan.

En embedsmand i Det Hvide Hus siger, at man regner med, at mødet i Bahrain vil samle forretningsfolk fra Europa, Mellemøsten og Asien. En anden embedsmand vil ikke oplyse, om repræsentanter for Israel og Det Palæstinensiske Selvstyreområde deltager.

Ledende palæstinensere har ikke meget tiltro til, at USA under Trump vil levere noget, som de kan bruge.

De henviser til, at Trump flyttede USA's ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem og anerkendte hele byen som Israels hovedstad. Det skete under protest fra palæstinenserne.

USA har tidligere sammen med det internationale samfund gået efter, at Jerusalems status skulle aftales som noget af det sidste i forbindelse med fredsprocessen.

Men dialogen mellem Israel og den palæstinensiske regering har været hørt op i flere år.

Trump har fjernet hele den amerikanske økonomiske støtte til palæstinenserne, som varetages af FN.

Han har tilsyneladende intet gjort for at bremse Israels udbygning af bosættelser på den besatte vestbred. Han protestrede ikke, da Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, i foråret sagde, at han plan er at indlemme bosættelserne i staten Israel.

Han støtter ikke USA's tidligere politik om en tostatsløsning.

