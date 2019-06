Dansker uden tysk pas er valgt som overborgmester i Rostock

Den nordtysk havne- og handelsby Rostock med 200.000 indbyggere får en dansk overborgmester Claus Ruhe Madsen.

Den partiløse dansker blev bakket op af 57 procent af vælgerne i Rostock ved dagens kommunalvalg, mens modstanderen Steffen Bockhahn fra venstrefløjspartiet die Linke måtte nøjes med 43 procent af stemmerne.

Overborgmesteren i den nordtyske by findes ved direkte valg. Dagens valg stod mellem de kandidater, som fik flest stemmer i første valgrunde for tre uger siden. Også dengang fik Claus Ruhe Madsen flest stemmer, men ikke over halvdelen, så en anden runde var nødvendig.

Danske Claus Ruhe Madsen er den første, som bliver overborgmester i en tysk storby uden at have et tysk pas, men 46-årige Claus Madsen har boet mere end halvdelen af sit liv i Tyskland. Det muligt for EU-borgere at stille til kommunalvalg i andre EU-lande end, der hvor de er statsborgere.

Partiløs med borgerlig støtte

Den danske overborgmester er partiløs, men bliver bakket op af den borgerlige side i skikkelse af de liberale FDP og de kristendemokraterne CDU, hvilket kan mærkes i tilgangen til det politiske.

»Jeg vil gerne have, at vi tænker lidt som borgere, lidt som firma, lidt som det man nu engang er: en del af kommunen, en del af byen. Og hvis man så henter professionelle folk ind, og de siger, du skal gøre eller sige sådan og sådan - så tror jeg, man meget hurtigt bliver som alle andre«, sagde Claus Ruhe Madsen i april til DR.

Den nye overborgmester tror ikke, at han er bliver betragtet som dansker.

»Jeg tror ikke, at de vil se mig som en af dem, der ikke er deres egne. Jeg har levet her i 20 år. Jeg har bygget mit firma op her. Det vigtigste er vel, at man har sit hjerte der, hvor man er. At man brænder for sin by. På den måde håber jeg, at jeg kan overbevise rostockerne om, at jeg er en ægte rostocker«, sagde han videre til DR.

Dansk møbelviking

Claus Ruhe Madsen kom til Tyskland i årene efter murens fald og har boet i landet i et kvart århundrede.

I første omgang arbejdede Claus Ruhe Madsen i et skandinavisk møbelhus i Ruhr-området, men sidst i 1990’erne flyttede han til Rostock i den hedengangne arbejder- og bonderepublik DDR. Her åbnede han eget møbelhus »Möbel Wikinger«. Det er vokset til en kæde med møbelvarehuse rundt omkring i Tyskland. Den driftige dansker driver også tre indretningsbutikker, udlejer campingbusser og en softicebod på stranden i Warnemünde.

Claus Ruhe Madsen er født i København, men er vokset op ved Vesterhavet. Han har aldrig fået en formel uddannelse, da han sprang fra gymnasiet for at stikke til søs med en fiskekutter.