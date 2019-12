20-årig mand dræbt af skud i Malmø

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Endnu et skuddrab har ramt Sverige. Omkring klokken 17 torsdag blev en 20-årig mand skudt og dræbt i Malmø. Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Evelina Olsson er talsperson for politiet i region syd, og hun oplyser, at politiet fik et opkald om skud, og da patruljen kom til stedet, fandt de en ung mand udendørs, der var blevet skudt.

»Vi har en større afspærring på stedet og arbejder med flere ressourcer, herunder en helikopter«, siger Evelina Olsson til Aftonbladet.

Vi har en større afspærring på stedet og arbejder med flere ressourcer, herunder en helikopter Evelina Olsson, talsperson for politiet

Senere torsdag aften fortæller politiet ifølge Ritzau, at det har fundet endnu en død mand. Det er sket på en rasteplads i Hallandsåsen, der ligger mellem Halland og Skåne. den 35-årige mand blev fundet en times tid efter skuddrabet, skriver Aftonbladet.

Det er tredje gang på en uge, at der meldes om skuddrab i Sverige.

Mandag aften blev en 25-årig mand skudt i Malmø. Han døde efterfølgende. Natten til torsdag modtog politiet et opkald angående skyderi ved en natklub i svenske by Norrköping, der ligger sydvest for Stockholm. Da politiet nåede frem fandt de to hårdt sårede mænd, som begge døde af deres kvæstelser.

Store bandeproblemer

Malmø har den seneste tid haft store problemer med skyderier med forbindelse til bandemiljøet i den sydsvenske by.

Det lykkes kun sjældent for politiet at opklare de seneste års mange bandedrab i Malmø. Det fremgår ifølge Aftonbladet af en nylig opgørelse fra politiet.

»Blot seks ud af de i alt 38 bandedrab, der fandt sted mellem 2011 og 2018, er blevet opklaret. Det svarer til 16 procent«, hed det i opgørelsen.

Motivet til drabet torsdag eftermiddag er endnu ukendt.