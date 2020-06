Tidligere førstedame i afrikansk kongerige anholdt for drab Spektakulær drabssag i det lille kongerige Lesotho i det sydlige Afrika har skabt politisk ustabilitet.

Lesothos tidligere førstedame Maesaiah Thabane blev onsdag anholdt for drab på sin rival, ekskonen til den nyligt tilbagetrådte premierminister, Thomas Thabane.

Det oplyser politiet i det lille kongerige, der er en enklave med over to millioner indbyggere omgivet af Sydafrika.

En domstol ophævede i sidste uge den kaution, som sikrede, at den tidligere førstedame, som blev gift med Thomas Thabane i august 2017, har været på fri fod siden februar. Domstolen fandt, at der var sket procedurefejl, da kautionen blev fastsat. En ny ansøgning om kaution kan indgives i denne uge.

Drabet skete i juni 2017. Her blev premierministerens ekskone, Lipolelo Thabane, skudt og dræbt udenfor sit hjem i Lesothos hovedstad, Maseru.

Drab sendte chokbølger gennem landet

Drabet skete, to dage inden Thomas Thabane blev taget i ed som premierminister, og det sendte chokbølger igennem det lille bjergkongerige.

Iagttagere siger, at drabet har skabt politisk ustabilitet.

43-årige Maesaiah Thabane er sigtet for at have givet ordre til drabet på Lipolelo Thabane.

Lipolelo Thabane var separeret fra Thomas Thabane, da hun blev dræbt.

Thomas Thabane trådte tilbage i sidste måned fra posten som premierminister. Han er selv mistænkt i drabssagen, men afviser alle anklager og er ikke formelt sigtet.

Der er i sagen fokus på et opkald omkring drabstidspunktet, der er foretaget fra en mobiltelefon, som tilhører premierministeren. Det fremgår af et brev fra Lesothos politichef, som kom frem i januar.

Thomas Thabane er ligeledes blevet afhørt af politiet i sagen.

Medlemmer af hans eget regeringsparti, All Basotho Convention (ABC), har beskyldt ham for at lægge hindringer i vejen for opklaringen af drabet.

