Tyskland lancerer stor hjælpepakke: Merkel gør, som Ellemann har foreslået i Danmark

Partierne i Tysklands koalitionsregering er blevet enige om en økonomisk hjælpepakke på 130 milliarder euro.

Det oplyser den tyske forbundskansler, Angela Merkel, onsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Beløbet svarer til cirka 969 milliarder kroner.

Hjælpepakken skal bidrage til at få Europas største økonomi på fode igen efter coronakrisen.

Hjælpepakken indeholder blandt andet en midlertidig nedsættelse af momssatserne i håb om, at det kan stimulere borgernes købelyst.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa vil kommuner, der er hårdt ramt af nedlukningerne under viruspandemien, modtage økonomisk støtte.

Desuden vil alle tyske børnefamilier modtage 300 euro per barn, og købere af elbiler vil få en regeringsbetalt rabat på 6000 euro. Det er en fordobling sammenlignet med tidligere, skriver AFP.

Venstre har også foreslået at nesætte momsen

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, foreslog for to uger siden at halvere momsen i Danmark for at sparke gang i forbruget. Den økonomiske overvismand, Carl-Johan Dalgaard sagde i den forbindelse, at effekten ved det forslag er usikker, da man ikke kan være sikker på, at butikkerne sænker priserne tilsvarende, og om de lavere priser fører til højere forbrug.

Ritzau og Politiken