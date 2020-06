Brexit kunne have ødelagt EU: Bruxelles' danske kriseknuser giver et sjældent interview

Blå bog

Jeppe Tranholm-Mikkelsen

Født i Yemen i 1962, hvor faderen, som var præst, var missionær, og moderen leder af en pigeskole. Vokset op i Nordjylland, blev student fra Aalborg Katedralskole.

Uddannet cand.scient.pol. på Aarhus Universitet og master i internationale relationer på London School of Economics. Siden 2015 har han været generalsekretær for Rådet og for Det Europæiske Råd, en post, han for nylig er blevet genudnævnt til og varetager frem til 2025.

Har haft en række stillinger i den danske udenrigstjeneste, blandt andet fra 2010 til 2015 som Danmarks faste repræsentant ved EU. Har været Danmarks ambassadør i Kina fra 2007 til 2010 og EU-rådgiver for daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen under det danske formandskab for EU i 2002.

Arbejder på sprogene engelsk, tysk, fransk og dansk, men taler også noget nederlandsk, spansk og mandarin.

