Det var forsætligt: Delstat skærper sigtelsen mod betjent efter drabet på George Floyd Delstaten Minnesota skærper drabssigtelse og tilføjer sigtelser mod yderligere tre betjente for medvirken.

Anklagemyndigheden i delstaten Minnesota skærper nu sigtelsen mod politibetjenten, der stod bag brutal anholdelse, der i sidste uge tilsyneladende kostede en 46-årig sort mand livet i Minneapolis.

I stedet for uagtsomt manddrab skal betjenten sigtes for forsætligt drab. Det oplyser flere kilder med kendskab til sagen ifølge avisen Star Tribune.

Nyhedsbureauet Reuters er i besiddelse af retsdokumenter, der bekræfter oplysningerne.

Samtidig vil tre øvrige betjente, der også deltog i anholdelsen af George Floyd, blive sigtet i sagen.

De vil blive sigtet for medvirken til forsætligt drab.

Statsanklager Keith Ellison ventes at oplyse nærmere om sigtelserne senere onsdag amerikansk tid, skriver Star Tribune.

Kunne ikke få luft under betjentens knæ

Politibetjenten Derek Chauvin blev anholdt fredag og sigtet for uagtsomt manddrab.

Det skete, efter at 46-årige George Floyd mistede livet under en anholdelse, der blev optaget på video af vidner.

Under anholdelsen sagde George Floyd adskillige gange, at han ikke kunne trække vejret, uden at Derek Chauvin fjernede sit knæ fra hans hals.

Flere af de øvrige betjente på stedet hjalp med at fastholde George Floyd på jorden.

En obduktion slog siden fast, at George Floyd døde som følge af kvælning og tryk mod ryggen.

Sagen har udløst udbredte demonstrationer i mange amerikanske byer, hvor folk er gået på gaden i protest mod racisme og politivold. Mange steder har demonstrationerne udviklet sig til uroligheder og voldelige sammenstød.

Meldingen om de nye sigtelser kommer, få dage efter at Minnesotas guvernør, Tim Walz, udpegede Keith Ellison til overtage sagen.

George Floyds familie hilser de skærpede sigtelser velkommen.

»Familiens reaktion: Dette er et bittersødt øjeblik. Vi er dybt taknemmelige for, at (Keith Ellison, red.) har ageret beslutsomt og sigtet ALLE betjente, der var involveret i George Floyds død, og skærpet sigtelsen mod Derek Chauvin«, skriver familiens advokat, Benjamin Crump, på Twitter.

