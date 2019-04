Dansk professor og nobelpristager: Vi bør som verdenssamfund indføre en etbarnspolitik

Vores planet er presset i knæ af befolkningseksplosionen i verdens fattigste lande, og det vil få klimaforandringerne til at accelerere. Klimaprofessor Jørgen E. Olesen mener, at man må gøre op med menneskeretten til at få så mange børn, man har lyst til og indføre etbarnspolitik, hvis man vil redde kloden.