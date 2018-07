Gakkede opfindelser: Kvælerkraven og ålehovedafhugnings-maskinen blev aldrig en stor succes

Stomiposen, legoklodsen, Carlsbergs gær, højttaleren, minerydningsplanten, telegrafonen, brintpillen, tørbatteriet, stålvasken og den trevingede vindmølle.

Det er 10 danske opfindelser, som har givet genlyd i hele verden, og som for alvor har puttet Danmark på det innovative verdenskort.

Men det er kun toppen af isbjerget. For der findes en underskov af danske opfindelser, som man sjældent hører om. Opfindelser, som er gået i glemmebogen, fordi de var for skæve eller skøre. Eller fordi udenlandske virksomheder havde købt de danske opfindelser, før de for alvor slog igennem og blev en sand pengemaskine.

Serie Opfinderland



Den virkelighed vil Danmarks Tekniske Museum i Helsingør med støtte fra Otto Mønsteds Fond nu lave om på ved at gå på opdagelse i deres glasmontre og magasiner, som huser den danske patentsamling med flere end 2.500 prototyper og modeller, som kreative opfindere havde med sig i perioden fra 1894 til 1994, når de bankede på døren til patentkontoret og søgte om patent på deres dims.

Direktøren for Danmarks Tekniske Museum Jesper Buris Larsen er en mester til at køre på en væltepeter, og han demonstrerer det gerne for museets gæster. Foto: Jens Dresling

Planen er, at museet vil udstille de glemte opfindelser som digitale fortællinger på nettet, som vil give danskerne et unikt indblik i den danske patent- og innovationshistorie. Politiken blev på en varm sommerdag inviteret indenfor på det tekniske museum for at tage del i jagten på de gamle og glemte opfindelser.

Vi bliver budt velkommen af innovationschef Signe Skov-Hansen og direktør Jesper Buris Larsen, som i dagens anledning cykler rundt i udstillingen på en væltepeter, som han er i gang med at demonstrere for en nysgerrig sommergæst.

Da direktøren kommer ned på jorden igen, bliver vi ført ud bagved i et aflåst magasin. Der lugter lidt som i et gammelt antikvariat. Et reolsystem er fyldt med gamle støvede genstande, som skal bruges i fortællingen om Danmark som opfinderland set i et historisk perspektiv.

Opfindelse: Hjemmeakupunkturplader. Patent: Patentansøgning afvist. Opfinder: Ukendt. Funktion: Akupunktur uden nåle ved at sætte strøm til fodsålerne.

Strømførende fodsåler

Den første opfindelse, som Signe Skov-Hansen tager ned fra hylden ligner ved første øjekast et torturinstrument. To fodsåler lavet af metal, som begge er forbundet med en strømførende ledning. Hvis man går lidt tættere på, kan man se, at der står indgraveret: ‘Hjemmeakupunkturplader. Patentanmeldt. Tlf. (03) 61 24 81’.

»Opfinderen havde formentlig en idé om, at akupunkturnåle kunne erstattes med strøm, så man selv kunne stå for behandlingen derhjemme. Opfindelsen fik dog ikke patent, da det sikkert blev vurderet, at sikkerhedsforanstaltningerne omkring det at sætte strøm til fodsålerne ikke var helt på plads. Vi ved ikke hvem afsenderen var, og telefonnummeret er ikke gyldigt længere. Så vi må grave dybere, hvis vi skal finde ud af, hvorfor opfinderen havde kastet sig ud i det projekt«, siger Signe Skov-Hansen, mens hun tager en maskine ned fra hylden, som ligner en guillotine i miniformat.

Opfindelse: Ålehovedafhugningsmaskine. Patent: Ja. 14. april 1934. Opfinder: Niels Peter Richardt Pedersen, klejnsmed og antikvitetshandler. Funktion: Til human og bekvem aflivning af ål.

»Den her opfindelse ved vi så en del mere om, fordi vi har en patentskrivelse på den. Det er en ålehovedafhugningsmaskine, som blev opfundet af klejnsmed og antikvitetshandler Niels Peter Richardt Pedersen. Han fik patent på opfindelsen den 14. april 1934«, siger Signe Skov-Hansen og finder patentskrivelsen frem i en grøn mappe.

I den gamle patentskrivelse med nummer 48676, som er blevet indsendt til Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, står der i indledningen:

»Opfindelsen angaar en Maskine, som er anvendelig til paa en human og bekvem Maade at aflive Dyr, særlig Fjerkræ og Aal, og ved hvilken en Kniv ved Paavirkning af et Haandtag trykkes ned gennem Dyrets Hoved eller Halshvirvel, idet passende Centrerings- og Styreanordninger fastholder Dyret i den rette Stilling,...«.

Ålehovedafhugningsmaskinen blev solgt til flere lande og herhjemme kostede den 30 kroner tilbage i 1934.

»Der har åbenbart været et marked dengang, og det gav øjensynligt den danske opfinder mod på mere, for i 1946 får han patent på endnu et aflivningsapparat. Niels Peter Richardt Pedersen eksperimenterede også med konstruktion af evighedsmaskiner. Ja, sådan nogle opfindere findes der jo også«, siger Signe Skov-Hansen og stiller miniguillotinen tilbage på hylden, mens hun fortæller, at modellen af ålehovedafhugningsmaskinen blev skænket til museet i 1963 af Politiken-journalist William Cauchi, som havde købt den for 3 øre.

Opfindelse: Bobleplast. Patent: Ja. 1953. Opfinder: Holger Møller Hansen, opfinder og ingeniør. Funktion: Emballage til sarte genstande.

Bobleplast blev solgt for billigt

I mellemtiden har museets direktør fundet et stykke bobleplast frem fra hylden. Altså et stykke plastik med luftlommer, som børn og barnlige sjæle elsker at mase med fingrene og presse luft ud af med en lille eksplosion til følge.

»Det er også en dansk opfindelse. Men opfinderen fik så langtfra det maksimale ud af sin opfindelse. For før det for alvor blev populært at pakke skrøbelige ting ind i bobleplast, havde han solgt opfindelsen til en tysk virksomhed, for det, der svarer til to årslønninger. Det var alt for lidt, taget i betragtning af at salget af bobleplast er en milliardforretning i dag. Det er, hvad der kan ske for gode opfindere, som er foran deres tid og måske har mindre øje for opfindelsens potentielle værdi«, siger Jesper Buris Larsen, som stadig har lidt svedperler på panden efter sin akrobatiske cykeltur på væltepeteren.

Opfindelse: Bordplanlæggeren. Patent: Ja. 19. maj 1941. Opfinder: Albert Fabiansen, Nationalbankkasserer. Funktion: Gøre det nemmere at lave den perfekte bordplan.

Den uundværlige bordplanlægger

Den næste opfindelse gemmer sig i en brun aflang æske med påskriften ’Bordplan’. Når man tager låget af, kigger man på et hvidt rektangel, som straks giver associationer til et aflangt bord med en hvid dug. I æskens sider ligger der små sirlige kort, som man kan skrive gæsternes navne på.

»Du har måske gættet, hvad det er? Det er en opfindelse, der skulle gøre det lettere at lave en bordplan. Man kan vel kalde det datidens svar på et excelark. Det er opfundet af nationalbankkasserer Albert Fabiansen, som fik patent på opfindelsen den 19. maj 1941. Han har måske fået ideen, fordi han både i embedsmedfør og hjemme i privaten ofte har haft udfordringer med at lave den perfekte bordplan, og han har formentlig været ganske frustreret over, at det tog så forbandet lang tid. Så fik han ideen til denne bordplanlægger, som næppe fik den store udbredelse. For så havde den vel været med i Matador, når Maude planlagde et af sine utallige middagsselskaber og malede bordkort med akvarel«, griner Signe Skov-Hansen og fortæller, at frustrationen over, at ting må kunne gøres smartere tit er en stor drivkraft hos opfindere, som pludselig får en lys idé.