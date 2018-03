Mit liv som Lise: Morning has Svampebobbroken

Og det skete i de dage, at jeg kedede mig gudsjammerligt i Hästen. Man hører så Her Masters Voice fra sin pensionist-elektriske Farstrupstol hinsidan. Altså ikke at den mor var i Sverige, hun var faktisk aldrig nogen steder. Jo i Hoki og hos rulledamen.

Faktisk var hun ustandselig hos rulledamen. Jeg ved ikke, hvad det var, de rullede. En husmorjoint perhaps? Hvorom alting var: Lagnerne i det såkaldte hjem var immerwieder vældig krøllede?

Har han osse svamp på tungebåndet, så hun må tale over sig på hans vegne

Hvad er et hjem? Blyindfattede ruder, til at holde lyset ude? Men ... there’s a crack in everything. Mørke palisandermøbler? Vi ska’ da bare ha’ os en europapalle lukningstruet palisander, om der så blot er ét eneste træ tilbage i Thailand, så fælder vi osse lige det, for vi vil bare selv ha’ det inden for murene, så vi ka’ sidde og drikke kaffe ved kaffebordet af vores kaffestel med skøre måger, der aldrig får luft under vingerne, kun Gavaljaa, som du byder ubudne gæster.

»Skru så ned for ham Leonard Cohen«. »Hvorfor?«. »Fordi han ikke kan synge. Han bræger, og jeg kan bare ikke klare det i mit nervesystem«.

»Hmpf, hva’ så mæ’ mig, der skal høre på brøleaben John Mogensen, og at der er noget galt i Danmark, og hva’ skete der lige for ’Jeg elsker de grønne lunde’? Jeg synes, John Mogensen synger som en humørsyg svamp, og man bliver hundeangst for, at han skal komme væltede ud af radioen og stikke en en syngende lussing. Bare jeg ser et billede af ham, ryster jeg som et espeløv, og hans sorte cykelrytteroverskæg og hva’ mæ’ hans røde seler med en ordentlig vom imellem. Hvornår skal han egentlig føde? Han har da mindst været gravid i ti år? Hva’ mæ’ om han selv begynde at danse go-go«.

»Tak, sådan taler man ikke om et folkekært nationalklenodie. Gå ind på dit værelse, og luk døren«. Ha! Og det skulle forestille at være en moders straf? Jeg glemte at fortælle hende, at det er det bedste, jeg vidste. Og ved.

Hvor kom vi fra? Jo, Her Masters Voice siger: »Kloge børn keder sig aldrig«. Men det var så alligevel tilfældet i morges, men så smutter jeg bare ind på en netannonce for neglesvamp, hvor en aldrende begejstret kvinde levende fortæller om sin mands invaliderende tonseulækre neglesvamp, som hun er ved at dø af stanken over, og der er farvebilleder af mandens deforme rødlilla betændelsesgule opsvulmede pudsfødder, der bare hæver og hæver og ser ud, som om de kan eksplodere, hvert øjeblik det skal være.

Jeg føler med hende og ser for mig, hvordan hun må se ud i ansigtet, når hun stikker sin næse i mandens syge syrebasser, og det må være et helvede på jord, men hvorfor skal hun egentlig udtale sig på hans vegne?

Har han osse svamp på tungebåndet, så hun må tale over sig på hans vegne og fortælle, hvor mere end pragtfuldt alt er, efter at svampekone har købt det døddyre og eneste på verdensplan effektive neglesvampemedikament ’Svamponox’ til sin mand, hvis ansigt man ikke ser. Heldigvis.

Han ligner sikkert en svamp. Eller John Mogensen. Men man ser hans forfærdelige fødder så levende og detaljeret, og jeg bliver nødt til at piske ud på mit lokum for at øgle ned i tønden, før jeg kan gå tilbage og interesseret læse dette makværk af en svampekonekrimi, og det er lige, så jeg ryster over det hele, og jeg har lyst til at ringe efter en ambulance til mig selv og blive indlagt på en isolationsenestue med accelererende svamp og fis i kasketten. Så ka’ jeg ligge der og bræge: »There is a crack, in everything. That’s how the light gets in«.