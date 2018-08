Genlæs: Her er nogle af Ditte Gieses mest populære tekster

Sagt af Lukas Graham

Politiken har siden 2011 foretaget et årligt interview med Lukas Graham

2011 (om hans musikalske projekt):

»Vi går efter at få noget sex tilbage i soulmusikken, at det skal være lidt vulgært igen. Det skal ikke være for sødt, det skal have noget kant. Jeg synes, soulmusikken er blevet alt for poleret, og der er vores udtryk ret beskidt. Det er nok også derfor, vi tit ender med at tage tøjet af på scenen«.

2012: (om sorgen efter farens død):



»Jeg aner ikke, hvordan jeg kan skrive en glad sang igen. Min verden bliver aldrig den samme igen, og jeg kan ikke repareres. Men jeg har ham med mig hele vejen rundt, hele tiden«.

2013: (om at skrive amerikansk pladekontrakt):

»Jamen, hvad fanden skal jeg bruge en million euro til? Jeg har aldrig været økonomisk motiveret. Det er også det, der chokerer de der amerikanere, som vi skal over og arbejde med nu. Jeg vil ikke have et kæmpe forskud og en masse penge, jeg vil have det rigtige hold omkring mig. Jeg vil ikke skylde nogen noget. Et forskud er jo bare en ondskabsfuld form for kassekredit«.

2014: (om at have ansvaret for tyve ansatte):



»Det betyder, at jeg knækker emotionelt en gang imellem. Fordi det er så fucking hårdt at være 26 og skulle træffe alle beslutningerne. Jeg har ikke gået på handelsskole eller universitetet, men jeg prøver at styre en voksende virksomhed«.

2015: (om en opvækst i et hårdt miljø):

»Jeg har i dag venner, der ikke kan være i Danmark, fordi de har en rockergæld hængende over hovedet. Områder som Tingbjerg, Vestegnen, Ryparken og Pusher Street er vildt hårde og kan suge al livskraft og livslyst ud af unge. Men det kan også katapultere andre ud i livet og ud i verden, så de aldrig sælger tjald igen«.

2016: (om at være blevet far):

»Helt ærligt. Det er et fucking traume at få et barn! Det er så sindssygt. Jeg var da feminist, lang tid før min kone blev gravid. Men nu? Jeg var klar over, længe inden jeg så en fødsel, at jeg er det svage køn. Jeg kan kun levere sæd. Jeg kan sørge for tryghed. Jeg kan gylpe og bøvse min datter, men det er nogenlunde det«.

