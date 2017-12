En redegørelse fra Justitsministeriet beskrev allerede i september en lang række domme, hvor en tigger eksempelvis fik en tur bag tremmer for at sidde på knæ og række en kasket frem mod de forbipasserende. En anden røg samme vej for at have placeret et papkrus ved sin side, som et vidne har set en forbipasserende lægge penge i, hvorefter tiggeren nikker som tak. En del af dommene havde den yderligere begrundelse, at tiggerne havde talt til eller kigget de forbipasserende i øjnene, så de ikke kunne undgå at tage stilling til tiggeriet.

Dommene fik Folketingets Retsudvalg til at indkalde justitsministeren i samråd, og her slog Søren Pape (K) fast, at loven gælder for alle, der tigger på de omtalte steder. Begrundelsen? Fordi Folketinget har bestemt, at tiggeri, som foregår disse steder, per definition er utryghedsskabende. Gjorde socialdemokraterne så indsigelse imod den førte praksis og denne forklaring? Næh.

I starten af oktober kom så den varslede handlingsplan fra socialministeren, som fremlægger 15 initiativer, der skal forebygge hjemløshed og hjælpe de langvarigt hjemløse til en tryg og værdig tilværelse. Mange fine ord, lutter gode intentioner, masser af konkrete indsatser og en meget klar anerkendelse af, at hjemløshed er en konsekvens af forskelligartede sociale problemer, som skal løses. Til gengæld ikke et ord om utryghedsskabende adfærd og fængsel.

En uge senere udsendte justitsministeren et forslag til en ændring af politivedtægten, som gav politiet beføjelser til at jage hjemløse gadesovere ud af kommunen, hvis de slår sig ned på en måde, som politiet mener, kan udvikle sig utryghedsskabende. Dette ’zoneforbud’ er den tredje udvidelse i år af politiets muligheder for at give de hjemløse bøder og forbud mod at opholde sig bestemte steder.

Og endelig, 10. november, indgik alle Folketingets partier på nær Enhedslisten en aftale om satspuljen, også kendt som ’de fattiges finanslov’. Dermed er der penge til at realisere socialministerens handlingsplan, og samtidig sættes der (indtil videre) punktum for årets initiativer på hjemløseområdet.