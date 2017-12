Forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd: Vi studerende skammer os, når vi ikke slår til

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En ny undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut viser, at hver fjerde ny studerende føler sig flov, når de ikke slår til fagligt. Blandt disse studerende overvejer 22 procent helt at droppe ud af uddannelsen.

Det overrasker mig desværre ikke, og følelsen af utilstrækkelighed er genkendelig. Undersøgelsen viser netop, at vi ikke blot er én eller to, der føler, at presset bliver for stort.

Min generation er efterhånden defineret af at være underlagt et massivt præstationspres. Et sæt konkurrecestatslogikker, der har internaliseret sig i os. For hvis ikke vi slår til, så er vi kørt ud på et sidespor.

Når det ikke længere blot er menneskeligt at fejle eller træde ved siden af, betyder det, at alt for mange rammes af stress, depression og angst.

De valg, vi træffer, synes at være fuldkommen afgørende for vores videre færden på uddannelsen og i det senere liv. Det beviser fremdriftsreformen, hvor vi må tage den yderste konsekvens, hvis vi forsinkes på uddannelsen, nemlig udsmidning.

Fejl i ungdomsårene skal ikke have vidtgående konsekvenser for resten af vores tilværelse

Det beviser SU-reformen, hvor vi mister retten til SU, hvis vi forsinkes mere end 6 måneder. Det beviser uddannelsesloftet, hvor vi nægtes adgang til en ny uddannelse i seks af de mest formative år af vores liv, hvis vi har færdiggjort en anden uddannelse på samme eller lavere niveau.

Når præstationen i gymnasiet handler mere om opnåelse af høje karakterer end selve værdien af læringen, og når diverse karakterbonusser presser karaktergennemsnittene på de videregående uddannelser i vejret, så kan den middelmådige præstation synes at være ødelæggende for ens fremtidige muligheder. Vores fokus bliver på at undgå fejl frem for på at tage chancer og prøve vores egne faglige grænser af. Det perfekte cv og netværk bliver vigtigere end at bruge vores tid på noget, vi trives i og udvikler os af.

Der er tale om strukturelle problemer og ikke blot individuelle sårbarheder, som mange politikere ønsker at reducere problemernes alvor til. Vi står med et samfundsproblem, som vi ikke har råd til at negligere længere. Der skal handles. Grebet skal slippes om os.

Fejl i ungdomsårene skal ikke have vidtgående konsekvenser for resten af vores tilværelse.

Giv os tid og rum til at lære, være nysgerrige og videnshungrende. Det er vejen til færre unge sygemeldt med stress og en ungdom, der er bedre rustet til at udvikle samfundet i fremtiden. Tillid til ungdommen giver mangefold igen.