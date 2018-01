Forfatter om massevoldtægter: Som bosnier frygter jeg den fremtid, der venter rohingya-kvinderne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Human Rights Watch har i en rapport bekræftet, at Myanmars hær bruger massevoldtægter af kvinder og piger fra det muslimske mindretal rohingyaerne som et værktøj i den etniske udrensning. For kort tid siden fulgte Associated Press (AP) op med en reportage, der slog samme kendsgerninger fast: I krigen i Myanmar gøres der »omfattende og metodisk« brug af voldtægt som et våben.

Begge rapporter læste jeg med tårer i mine øjne og væmmelse i maven. Med al deres gru – bestialske gruppevoldtægter foran familier, tvungne afklædninger i offentlighed, tortur og sexslaveri – vækker de minder om lignende episoder fra krigen i mit eget land, Bosnien-Hercegovina.

Under krigen i 1992-1995 blev et sted imellem 20.000 og 50.000 kvinder udsat for brutale seksuelle overgreb i Bosnien, både i og uden for de talrige »voldtægtslejre«. Langt hovedparten af disse kvinder var bosniske muslimer. Voldtægt blev benyttet systematisk og med henblik på at udslette en kultur. Denne påtvungne besvangring af muslimske bosniske kvinder var en af de mest modbydelige strategier for folkemord, som serbiske mænd – soldater, politifolk og medlemmer af paramilitære grupper – benyttede sig af.

I dag er der ikke længere krig i Bosnien. Over to årtier efter at kamphandlingerne ophørte, er eftervirkningerne af de seksuelle overgreb fra krigens tid dog stadig et af de mest åbne sår i landet. Med hensyn til rohingyaerne er jeg mest bekymret for, hvilken fremtid der venter de kvinder, som har været udsat for massevoldtægterne: Det kan godt være, at kvinderne her og nu bliver omtalt i nyhederne – men de kan meget vel, ligesom det skete i Bosnien, ende med at blive marginaliseret, bragt til tavshed og overladt til deres egne traumer, endda af folk, der tilhører deres eget mindretal.

Dengang var der dog undtagelser. For allerede i 1993, mens der stadig blev kæmpet i Bosnien, skrev Ahmed Mesic, en anerkendt bosnisk teolog, muslimsk jurist og sufistisk imam, under pseudonymet Ahmed Nuruddin et essay med titlen: ’Budskab til de voldtagne’. Hans sigte var at give en teologisk udlægning, der tilbød ofrene åndelig trøst og støtte.

I sit budskab erklærede Mesic, at de voldtagne bosniske kvinder skulle betragtes som »martyrer for troen«. Han understregede, at det var samfundets – især mændenes – ansvar at udvise særlig omsorg, respekt, opbakning og solidaritet over for disse kvinder.

Med sit udgangspunkt i islam tjente budskabet også som en alvorlig advarsel mod patriarkalske tendenser i det bosniske samfund. Mesic kritiserede institutionerne for deres manglende organiserede støtte til voldtægtsofrene, og han gik heller ikke af vejen for at rette en hård kritik mod det muslimske samfund for ikke at have ydet tilstrækkelig omsorg.

Både nødhjælpsarbejdere og krigens voldtægtsofre hilste dengang budskabet fra Mesic og andre religiøse overhoveder velkommen: »Imamen skabte med sit engagement og sin offentlige fordømmelse af gerningsmændene grundlag for en ny forståelse for ofrene«, skrev fredsforskeren Inger Skjelsbæk. Men desværre tog hverken regeringen eller samfundet kritikken nok til efterretning.

I de mellemliggende år er voldtægtsofrene fra krigen i Bosnien mest af alt blevet mødt med lidt medynk eller ligegyldighed, men også med stigmatisering. I et forskningsprojekt, som FN’s Befolkningsfond gennemførte i 2015, beskrev to tredjedele af deltagerne, hvordan de var blevet mødt med fordømmelser, krænkelser og ydmygelser, så snart deres naboer, venner eller familiemedlemmer fik at vide, at de havde været udsat for seksuelle overgreb. Det er på den baggrund ikke godt at vide, hvor mange ofre der stadig vælger at tie om, hvad de blev udsat for.

En del af problemet er, at Bosnien-Hercegovina – et land, der består af tre etnisk-nationale befolkningsgrupper, bosniakker, serbere og kroater – siden krigen aldrig har formået at skabe en fælles fortælling om sin nærmeste fortid. Hver etnisk gruppe har sit eget bud på, hvordan nationen bygges op, men i ingen af de konkurrerende versioner levnes der plads til voldtægtsofrene.

»Disse kvinder er ikke en del af den kollektive erindring, fordi de ses som en påmindelse om nationens skam og nederlag«, fortæller bosniske Zilka Spahic-Siljak, der er køns- og religionsforsker og forskningslektor ved Stanford University.