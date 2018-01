Journalist om køns-curling af drengebørn: Selvfølgelig kan drenge opdrages - de er ikke født til at være umulige

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg snakkede engang med en mor til en dreng, der havde svært ved at sidde stille i skolen. Klasselæreren havde besluttet, at drengen skulle have lov at gå rundt i klassen og sidde i vindueskarmen, hvis han ville. Han var jo en dreng, og drenge kan ikke forventes at sidde stille.

Nogle år senere sad jeg til et forældremøde, hvor emnet var en anden dreng. Han forstyrrede undervisningen og brød jævnligt ud i voldelige raserianfald. Drengens mor mente at have forklaringen på hans adfærd. »Han er jo en dreng«, sagde hun. En anden mor indvendte, at hendes sønner da evnede at udvise hensyn og høre efter læreren. Til det svarede den første drengs mor: »Ja, men nu kan vi jo ikke gøre alle drenge til piger«.

Hvis den fremherskende holdning i hjemmet er, at man er en pige, hvis man opfylder kriterierne til uddannelsesparathed, hvilke chancer har man så som dreng? Er det folkeskolen, der er feminiseret? Eller svigter vi drengene ved at bilde dem ind, at de simpelthen er ude af stand til at lære de samme sociale færdigheder, som vi automatisk forventer af pigerne?

For 14 år siden tog jeg et sommervikariat i den lokale SFO, hvor jeg skulle arbejde med de nye indskolingsbørn. Skolen fik sine elever fra to børnehaver, og der var markant forskel på drengenes adfærd, afhængigt af hvilken børnehave de kom fra. Pigerne kunne man ikke skelne. Pædagogerne i SFO'en fortalte mig, at den ene børnehave havde en »boys will be boys«-politik, hvor man lod drengene løse deres konflikter ved at slås, og hvor de kørte deres eget show på legepladsen hele dagen uden megen indblanding.

Jeg forstår det godt. Det er ubehageligt at skulle overveje, om ens barns vanskeligheder kan skyldes ens egen adfærd

I den anden børnehave blev alle børn undervist i konflikthåndtering og empati. Drengene fra »boys will be boys«-børnehaven kunne ikke modtage en kollektiv besked. De var konstant grænsesøgende. De slog, de kunne ikke løse konflikter gennem dialog, og de kunne kun sidde stille kort tid ad gangen. De var kort sagt mindre skoleparate end drengene fra den anden børnehave, som havde lært at fordybe sig, at sætte ord på deres følelser og at respektere fællesskabet og reglerne.

Jeg har nu selv to børn i skolealderen, så det sidste årti er jeg stødt på mange slags drenge. De drenge, som har det værst, og skaber flest problemer for sig selv og deres jævnaldrende, har forældre, der tror, at børnenes problematiske adfærd skyldes deres køn og ikke mistrivsel.

Jeg forstår det godt. Det er ubehageligt at skulle overveje, om ens barns vanskeligheder kan skyldes ens egen adfærd. Det kan endda være, at man bliver mødt af lærere og pædagoger, som har købt historien om, at drenge bare er født til at være umulige.

Men når man tilskriver sin søns hensynsløse adfærd hans køn, er det det samme som at sige, at der ikke er noget at gøre ved det. Man ignorerer de symptomer på mistrivsel, som senere i livet gør, at unge mænd er overrepræsenteret blandt voldsdømte, selvmordsofre og hjemløse.

Det er, mens man er lille, at man skal lære at indgå i de normale, sociale relationer, som man bliver afhængig af som voksen. Det betyder, at man lærer, at man ikke slår - heller ikke selvom man er meget sur.