Sygeplejerske: Aborter er skadelige og bør undgås

Hvordan den australske forsker Erica Millar (30.12.), kan mene, at abort er noget, man skal ønske tillykke med, forstår jeg ikke.

Det fylder mig med afmagt at skulle forsøge at argumentere imod en lykønskning med abort. Men da jeg trues af en folkestemning, der mener, at aflivning af mennesker og mennesker-in-spe er godt, forsøger jeg alligevel.

Vi er nogle, der er taknemmelige for, at vi ikke endte som aborter. Som er glade for, at vi slap igennem og fik den gave og opgave, som livet er. Som derfor bl.a. trofast fejrer hinandens fødselsdage år efter år.

Millar bruger en mærkelig argumentation: »Der er da et klart paradoks i, at vi på den ene side har en fortælling om, at aborter er en skrækkelig ting, og på den anden side lever i en verden, hvor abort er en meget udbredt praksis«. Ja, men livet er faktisk fyldt med paradokser. Prøv f.eks. at erstatte ’abort’ med ’døden’. Det er også en ’udbredt praksis’.

Hvis Millars udsagn var blevet fremsat af en mand, tror jeg, at han ville blive stemplet som chauvinist, som en fortaler for ’det gnidningsløse knald’, hvis eventuelle følger bare kan aborteres. Hun går de hedonisters ærinde, der udnytter kvindekroppen for egen nydelse.

Er der nogen, der tror, at kvindens krop ikke tager skade af provokerede aborter?

Jeg savner en omtanke for læger, der er forpligtede til at udføre de aborter, der ikke foregår kemisk. Læger aflægger et lægeløfte med udsagnet »Først og fremmest ikke skade«. Jeg ved, at rigtig mange læger ækles ved den opgave, det er at skulle foretage aborter.

Millar beder os om ikke at belaste den aborterende kvindes sind, men er der nogen, der tror, at kvindens krop ikke tager skade af provokerede aborter? De store doser af kunstige hormoner slider på kroppen, ligesom narkose gør det.

Og hvor er mændene i abortdiskussionen? Kvindens krop tilhører kvinden, påstås det. Ja, men manden har altså været med til at undfange barnet, der befinder sig i kvindens krop, han ’ejer’ således halvdelen af det undfangede.

Mændene nævner Millar ikke. Jeg gætter på, at nogle mænd føler sorg over at blive fravalgt som fædre, når kvinden vælger at abortere.

Og hvorfor er det lige, at sex uden beskyttelse er ekstra dejligt? Måske er det, fordi man sammen har chancen/løber risikoen for at undfange et barn. Det er stort at kunne det.

Lad os arbejde for et samfund, hvor undfangede børn bliver taget imod med glæde, og hjulpet af de omkringstående, så ingen børn skal udleveres til ikke-livsduelige voksne. Lad os fejre mange flere fødselsdage og ønske tillykke med livet.