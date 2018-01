DF'er: Vi er ved at skabe et feminist-domineret samfund blottet for humor, flirt og spontanitet MeToo-kampagnen er blevet skinger og er efterhånden et udtryk for, at kvinder er blevet for sarte. Men det er ikke synd for nogen kvinde, at en mand bruger den ytringsfrihed, vi gudskelov stadig har i Danmark, på en kæk bemærkning.

FOR ABONNENTER Det sker cirka en gang om året, at en af landets tabloidaviser sender en rundspørge til os kvindelige politikere, der skal sætte fokus på, hvorvidt vi har været udsat for sexchikane. Resultatet af deres undersøgelse er lige så forudsigeligt som risalamanden juleaften: Næsten kun venstreorienterede mf'ere har haft det ganske forfærdeligt, mens man stort set ikke hører noget fra kvinderne til højre for midten. Hvad mon det kan skyldes? Jo, når jeg får spørgsmålet 'Har du været udsat for sexchikane af mandlige kolleger, samarbejdspartnere eller borgere?', svarer jeg altid nej. Det sker, hvis ikke dagligt, så i hvert fald ugentligt, at jeg får henvendelser fra mænd på de sociale medier, der komplimenterer mit udseende på en seksualiserende måde, men det gør mig ikke til en stakkel eller et offer, som det er synd for. Spørgsmålets ordlyd, 'Har du været udsat for', signalerer, at man er et offer. Og jeg siger nej til, at jeg har været udsat for, men ja til, at jeg både fra kolleger, samarbejdspartnere og borgere jævnligt oplever alt fra komplimenter, kække bemærkninger og spørgsmål, som er af seksuel karakter.