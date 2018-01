Økonom om Løkkes ghettosnak: Det er totalt ude af trit med virkeligheden

Det eneste, som mangler, er, at statsministeren selv får afviklet sin brug af ordet ghetto. Ordet er misvisende, og det er med til at splitte os i stedet for at samle os alle om at gøre en ekstra indsats for, at alle mennesker i Danmark kan få lov til at forfølge deres drømme. Og samtidig tage et fælles ansvar for dem, der ikke får deres drømme opfyldt.

Jeg ønsker også at bekæmpe parallelsamfund, bandekriminalitet og social kontrol. Men det er ikke den virkelighed, som de fleste beboere i disse områder lever i.

Derfor er der ikke brug for en nytårstale, hvor samtlige beboere i de særligt socialt udsatte boligområder generes. Der er derimod brug for en præcis indsats over for de få personer, familier, foreninger og institutioner, som skaber problemer.