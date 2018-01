For jobcentret, a-kassen og de arbejdsløses skyld: Skær ned på antallet af obligatoriske møder og digitale pligt-klik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Beskæftigelseslovgivningen er kompliceret, og derfor har de sidste mange beskæftigelsesministre sat afbureaukratisering på dagsordenen. Senest er Troels Lund Poulsen (V) kommet med forslag til forenkling af lovgivningen, og forhandlingerne med de andre forligspartier er i gang.

Enhedslisten er enig i, at reglerne skal forenkles. Men vi er ikke enige med ministeren i, hvordan det skal gøres.

Hvis reglerne er for komplicerede for jobcentre og a-kasser, er de ikke nemmere at leve med for de arbejdsløse. De befinder sig i et mangesidigt krydspres af pligter og sanktioner, hvor det kan være svært at få overblik over muligheder og veje tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi har mange ideer til forenkling af reglerne. Jo mindre tvang og kontrol af de arbejdsløse og jo flere rettigheder de har, jo færre kræfter skal jobcentre og a-kasser bruge på overvågning, sanktioner og særlige regler for enkelte målgrupper.

Man er ikke mere til rådighed, fordi man husker at tjekke, klikke og bekræfte på nettet

Her er nogle eksempler på de problemer, vores forslag til forenkling vil løse.

1. Morten er arbejdsløs social- og sundhedshjælper og medlem af FOA’s a-kasse. Inden for de første 6 måneder skal han til i alt 9 samtaler i a-kassen og jobcentret. Samtaler, hvor dagsordenen hver gang stort set er den samme: cv, joblog, planer for jobsøgning, forslag til aktivering, dagpengeregler osv.

I beskæftigelsesministerens udspil til forenkling skal Morten fortsat til 9 samtaler i løbet af det første halve år. Det gælder, uanset om hans chancer for at komme i arbejde er gode eller dårlige.

I FOA’s a-kasse er 2 ud af 3 ledige medlemmer i arbejde efter 3 måneder. Morten har allerede nu mange vikartimer og forventer snart at få fast arbejde igen.

Alligevel skal jobcentret og a-kassen bruge en masse krudt på at snakke med ham, og han er for sin del noget forvirret over at skulle forholde sig til to myndigheder med hver deres kompetencer.

Derfor foreslår vi, at arbejdsløse i det første år kun skal have samtaler med deres a-kasse. A-kassen kender og har kontakt med medlemmernes arbejdsmarked og kan vejlede om jobmuligheder, relevante kurser mv. Vi foreslår også, at arbejdsløse kun skal til samtale hver tredje måned, men at de altid har ret til at komme til samtale, hvis de har brug for det.

Med de to forslag bliver der frigivet en masse ressourcer i jobcentret. Dem kan de bruge til at hjælpe dem, der har været ledige i over et år, og de mange andre grupper, de skal tage sig af, f.eks. kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb.

2. Karen er murer og medlem af 3F’s a-kasse. Som arbejdsløs skal hun hele tiden huske at gøre en masse ting på internettet. Hver uge skal hun klikke på en knap for at bekræfte, at hun stadig er jobsøgende. Hun skal registrere sine jobsøgninger i jobloggen, booke samtaler i jobcenter og a-kasse, tjekke post på ’Min side’, bekræfte, at hun har læst det ene og det andet på nettet, og indsende dagpengekort og andre blanketter.

Karen er en dygtig murer, men har svært ved det digitale, og hun lever med en konstant angst for at have glemt et eller andet på nettet, så hun risikerer at miste sine dagpenge. Hun føler sig stresset og har svært ved at koncentrere sig om den jobsøgning, der burde være det centrale.

For Karen vil det være en lettelse uden lige, hvis nogle af de mange digitale pligter forsvinder. Men det vil det også være for hendes jobcenter og a-kasse.

Hver gang en arbejdsløs glemmer noget på nettet, skal de kontakte den skyldige for at få rettet op på forglemmelsen med breve, samtaler, frister og måske sanktioner.