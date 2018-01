Professor emeritus: Der er brug for at opdyrke originalitet og talent i eliteforskningen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Søren Pind udviser store ambitioner for dansk forskning (Pol. 8.1.). Han sigter mod den absolutte verdenselite – mod nobelpriser.

Nu uddeles der kun nobelpriser i fysik, kemi, fysiologi og medicin samt økonomi. I humaniora og samfundsvidenskab sigter man mod Holbergprisen.

Pind snævrer fokus yderligere ind ved at pege på forskning, der kan føre til vækst i dansk erhvervsliv. Det betyder forskning, hvor resultaterne kan patenteres. Vi kan håbe, at Pind kun siger det for at lokke private fonde til at være med til finansieringen.

Ministerens ambition skurrer mod en årrækkes besparelser på universiteterne og de frie forskningsinstitutioner. Forskerne er blevet underlagt tiltagende bureaukratisk kontrol. Karrierens top er ikke banebrydende ny forskning, men en administrativ lederstilling.

Danske forskertalenter styres ind i planlagte forløb, der giver forudsigelige resultater. De lærer fra studiestarten, at der ikke er råderum for at orientere sig bredt og originalt. Hvis der sidder en ny Einstein i auditoriet, vil han eller hun næppe gå ind på en forskerkarriere, men snarere stræbe mod at blive patentdirektør.

Vi er ikke i en situation, hvor vi allerede har talenterne og bare behøver flere midler, for at de springer ud som prismodtagere. Der er brug for at finde og opdyrke de virkelig originale talenter. Et forskningsmæssigt nybrud kræver et opgør med de etablerede paradigmer.

Fordi mange af stipendiaterne kan være nørdede, vil det være godt at støtte udveksling af ideer mellem dem gennem mentorer

En satsning på eliteforskning burde nok begynde med at se på fortilfælde og på eliteforskernes egne udtalelser. Nobelvindernes livshistorier viser kringlede forløb – det er ikke en stribe af forudsigelige duksedrenge og -piger.

Der er brug for at give talenterne en frugtbar grobund. Det er næppe i et stort laboratorium, at de banebrydende ideer springer frem. Et nobelcenter er snarere et refugium – et fristed for de bindinger, som ministeriet og universitetsledelsen pålægger forskningen. Det kan give plads til de skæve typer, der vover at bryde med deres fags vanetænkning. Det kan give plads til kreativitet, vilde eksperimenter og associationer på tværs af etablerede fagtraditioner.

Fordi mange af stipendiaterne kan være nørdede, vil det være godt at støtte udveksling af ideer mellem dem gennem mentorer. Eliteforskning i verdensklasse må være åben for internationale kontakter. Et nobelcenter bør være åbent for udenlandske stipendiater og sikre gæsteforelæsere i international topklasse.

Centret må derfor rumme fast konsulentbistand i udlændingeloven, for man kan ikke forvente, at de udenlandske forskere selv kan afkode den.

Den form for center ligger desværre nok uden for fondsdirektørernes, universitetsrektorernes og ministeriets horisont.

Men måske kan netop Pind fange ideen og få den realiseret politisk. For han er selv en lidt skæv, kreativ type.