Folkeskolelærer: Børn reduceres til numre i systemet – det er vanvid

Der har længe været stor begejstring for dataindsamling i folkeskolen. Som lærer gør det mig rigtig nervøs. Viden er som bekendt magt, og det er personfølsomme data, vi har med at gøre.

Og jeg har god grund til min bekymring, viser det sig, når Politiken kan dokumentere, at kommunerne ulovligt bruger data indsamlet i skolen til sagsbehandling.

Som lærer er jeg uhyre bevidst om, at jeg med Løgstrups fine formulering, aldrig har med et andet menneske at gøre uden at holde noget af dets liv i mine hænder.

Men er de i forvaltningen bevidste om, at de holder noget af et barns liv i deres hænder? Sagsbehandling uden at høre parterne selv går forhåbentlig ikke. Kort efterskolereformens indførsel sad jeg over for min nærmeste leder til en samtale, og pludselig spurgte han mig, om ikke jeg lige kunne sørge for, at min 7. klasse kom op på landsgennemsnittet i den nationale test i engelsk.

Han havde kigget på de foreløbige resultater og kunne se, at jeg manglede at teste et par elever. Jeg var dybt rystet. Hvad havde han tænkt sig, at jeg skulle gøre?

Jeg måtte konstatere, at jeg åbenbart var naiv, når jeg troede, at nationale tests skulle afspejle, hvad eleverne faktisk kan fagligt på et givent tidspunkt.

Fokus er flyttet væk fra dagligdagen i landets skoler og over i regneark

Ledere og forvaltningschefer kigger på data, og de sammenligner sig med andre skoler og kommuner. Selvfølgelig begynder de at drømme om, at skolerne med et snuptag kan hæve sig lidt i statistikken.

Som seneste eksempel kan nævnes Jørn Henriksen, direktør for Børn og Kultur i Esbjerg. Han sagde til Politiken 6. januar: »På nuværende tidspunkt indikerer vurderingerne, at cirka 80 procent af vores elever trives. Det betyder omvendt, at ca. 20 procent af vores elever har behov for opmærksomhed omkring deres trivsel – det er 20 procent for meget«.

Men det er mennesker, vi taler om. Det er umuligt at opnå 100 procent trivsel, hvis testene ellers skal afspejle virkeligheden. Vores lærerfaglige indsigt i elevernes liv gennem daglig omgang med dem bliver tilsidesat oppefra, når folk som Jørn Henriksen ikke tror på, at vi kan vurdere børnenes trivsel og handle, når et barn har brug for det.

Fokus er flyttet væk fra dagligdagen i landets skoler og over i regneark.

Jeg mangler ledere, som interesserer sig for at skabe rammer, hvor trivsel og faglighed kan opstå. I stedet sidder lederne og dyrker deres regneark og tror tilsyneladende, at det er målingen, der er interessant og ikke den virkelighed, som den er taget ud af.

Om kort tid gør læringsplatformene for alvor deres indtog, og med dem vil der blive genereret enorme mængder data. Som lærer kan jeg ikke stoppe det, jeg får blot at vide, at det er en ’skal-opgave’.

Jeg er dybt bekymret over ufrivilligt at bidrage til dette vanvid, hvor børn reduceres til numre i systemet. Mit håb er, at der er politikere, som deler min bekymring.