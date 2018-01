»De har jo ikke noget tøj på« Løkke og Frederiksen taler om sandheder, som ingen kan se

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Meget politisk kommunikation drejer sig om at formidle budskaber klart og tydeligt. Det er en ærefuld disciplin. Men midt i talestrømmen hører man pludselig skræddersyede slagord, som ikke bare er beskrivende, men strategiske forsøg på at få os til at overtage bestemte måder at se verden på. Hvis forførelsen lykkes, giver politikken mening.

Peter Lauritsen Født 1969. Professor mso i overvågningsstudier ved Aarhus Universitet.

F.eks. er det nemmere at vinde støtte til en stram udlændingepolitik, hvis man i lang tid har omtalt udlændinge som nogle, der ikke bidrager, men truer nationen og knækker velfærdssamfundet. På samme måde bliver nedrivning af boligområder næsten til en nødvendighed, når forslaget knyttes til beskrivelser af lovløse parallelsamfund og kriminelle bander, der hærger i depraverede ghettoer.

Ord betyder noget, og som borgere skal vi være opmærksomme på dem. Vi er nødt til at studse over dem og stille os kritiske. For ofte er det en unuanceret, forvrænget eller ligefrem forkert version af virkeligheden, vi får formidlet.

Hvis man vil forstå ordenes evne til at skabe illusioner, behøver man blot at læse H. C. Andersens eventyr om kejserens nye klæder. To bedragere bilder kejseren ind, at de har vævet det allerfineste tøj. Farverne er flotte og mønstret fantastisk, fortæller de. Oven i købet har tøjet den egenskab, at det forbliver usynligt for de dumme. Og kejseren vil ikke være dum. Ministrene vil ikke være dumme. Undersåtterne heller ikke. Alle lever i den vildfarelse, at tøjet faktisk findes, men at det er deres egen intellektuelle begrænsning, der gør, at de ikke kan se det.

Når statsministeren taler om åbenheden over for udlændinge, der kan og vil, så gør han det, som Gud har skabt ham: Nøgen

Løgnen bliver til sandhed, og kejseren går stolt, men nøgen, i procession gennem byen. Folket hylder ham for de fine klæder, og det er først, da et lille barn udbryder, »men han har jo ikke noget tøj på«, at sandheden går op for dem. Klæderne findes ikke.

I dag kunne de to bedrageriske skræddere tjene styrtende summer i dansk politik. For den vanskelige kunst, det er at få folk til at tro det utrolige og betvivle det indlysende, er guld værd i den politiske kommunikation, der hver dag byder på nye eksempler. Det gælder ikke mindst i omtalen af udlændinge, hvor kommunikationen efterhånden har bevæget sig så langt væk fra virkeligheden, at der kun er ordene tilbage.

Tag nu Lars Løkke Rasmussens megen tale om et Danmark, der holder af udlændinge, der kan og vil. Vi behøver blot at lukke øjnene for at se det for os. Glade udlændinge, der vil bidrage til velstand og velfærd i kraft af deres høje kvalifikationer, bliver varmt modtaget ved grænsen af borgere og myndigheder.

Det er et billede, vi godt kan lide, fordi det viser, hvor klogt vi handler. Vi er åbne over for omverdenen, men vi er ikke tossegode (som man jo kalder dem, der egentlig bare gerne vil hjælpe mennesker i nød). Og de udlændinge, som ikke vil Danmark (hvad det så end betyder), må finde et andet hjem. Men ordene om udlændinge, der kan og vil, er som taget ud af skræddernes munde, og spørgsmålet melder sig: Har du egentlig tøj på, Lars Løkke? For det er kun i forestillingernes verden, at Danmark er et åbent land, der byder udlændinge, der kan og vil, varmt velkommen.

Som Politiken har beskrevet, har udenlandske forskere oplevet at komme i klemme. De har ikke gjort andet end, hvad danske forskere gør hele tiden: gæsteundervist ved andre institutioner og formidlet viden til interesserede tilhørere. Udlændingene troede, at de derved gjorde en indsats, som ville blive værdsat. Men i stedet er de blevet beskyldt for lovbrud, fordi deres arbejdstilladelse ikke omfatter et sådant ekstraarbejde, hvor minimalt det end måtte være.

Myndighederne har nidkært jagtet forskerne og leveret bødeforlæg på flere tusinde kroner samt ønsket at fratage dem muligheden for at søge permanent opholdstilladelse i mange år fremover.